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Стало известно, какие еще звезды выступят в Волгограде на фан фесте
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Стало известно, какие еще звезды выступят в Волгограде на фан фесте 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Стала известна программа Фестиваля болельщиков в Волгограде, а также названия еще нескольких исполнителей, которые выступят на нем.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, на сцене выступит 35 творческих коллективов, к примеру, рэп-исполнители и фольклорные группы.
Главными звездами Фестиваля станут: лауреат Евровидения ARASH, Plazma, рок-группа «Маша и Медведи», питерский коллектив Billy`s Band, молдавские исполнители Zdob Si Zdub. А 15 июля на закрытии мероприятия зажжет швейцарская группа Kadebostany.
Над постановкой программы фестиваля работает опытный московский режиссер, двукратный лауреат Всероссийской профессиональной премии «Грани Театра Масс» Вячеслав Киселев. По его словам, каждый день с 14 июня по 15 июля для волгоградцев и гостей города станет тематическим. Они смогут отпраздновать День семьи; Международный день молодежи; День игр Официального Талисмана Забиваки; День болельщика; День мировых традиций; День мяча и гола. Региональный компонент программы называется «Сильные духом». В программе подчеркнут местный колорит и исторические особенности Царицына — Сталинграда — Волгограда.
Кроме концертов на фан фесте посетителей ждут показ матчей на огромном экране, шоу-программа, интерактивная зона со спортивными аттракционами и не только.
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