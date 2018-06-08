Стало известно, какие еще звезды выступят в Волгограде на фан фесте

Стала известна программа Фестиваля болельщиков в Волгограде, а также названия еще нескольких исполнителей, которые выступят на нем.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на сцене выступит 35 творческих коллективов, к примеру, рэп-исполнители и фольклорные группы.

Главными звездами Фестиваля станут: лауреат Евровидения ARASH, Plazma, рок-группа «Маша и Медведи», питерский коллектив Billy`s Band, молдавские исполнители Zdob Si Zdub. А 15 июля на закрытии мероприятия зажжет швейцарская группа Kadebostany.

Над постановкой программы фестиваля работает опытный московский режиссер, двукратный лауреат Всероссийской профессиональной премии «Грани Театра Масс» Вячеслав Киселев . По его словам, каждый день с 14 июня по 15 июля для волгоградцев и гостей города станет тематическим. Они смогут отпраздновать День семьи; Международный день молодежи; День игр Официального Талисмана Забиваки; День болельщика; День мировых традиций; День мяча и гола. Региональный компонент программы называется «Сильные духом». В программе подчеркнут местный колорит и исторические особенности Царицына — Сталинграда — Волгограда.

Кроме концертов на фан фесте посетителей ждут показ матчей на огромном экране, шоу-программа, интерактивная зона со спортивными аттракционами и не только.