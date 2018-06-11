Все звезды фестиваля болельщиков в Волгограде: программа выступлений

Уже в ближайший четверг в Волгограде откроется фестиваль болельщиков. Специально на открытие в город приедет певец из Швеции ARASH. Потом до конца июня едва ли не каждый день на набережной будут проходить концерты звезд самой разной величины. PLAZMA, BILLY'S BAND, «Маша и Медведи», KADEBOSTANY, Лиза Качурак и Guru Groove Foundation. Кто и в какой день выступит, а также время концертов смотрите в программе V1.ru/

14 июня. Открытие фанфеста на центральной набережной Волгограда.

В программе дня: прямые трансляции церемонии открытия Чемпионата Мира в Лужниках на гигантском экране, грандиозный парад флагов стран-участниц, приветствия послов Чемпионата и официальных лиц, яркие аудио-визуальные шоу и представления, а главный сюрприз вечера — выступление певца и композитора из Швеции ARASH.

Время работы фан-зоны в этот день: с 15:00 — 23:30 16:00 Официальная Церемония открытия Фестиваля болельщиков FIFA 2018

18:00 Прямая трансляция матча Россия — Саудовская Аравия

20:00 Выступление ARASH

16 июня.

День, посвященный фан-движению. Гости праздника узнают, кто такие болельщики, как стать болельщиком, какие отличительные атрибуты есть у фанатов футбола. В программе дня: конкурсы, мастер-классы, выступления артистов и игры от фан-клубов. Вечером для гостей Фестиваля прозвучит электронный проект Mustelide.

Время работы площадки: с 10:00 — 01:00 13:00 Прямая трансляция матча Франция — Австралия

16:00 Прямая трансляция матча Аргентина — Исландия

19:00 Прямая трансляция матча Перу — Дания

20:00 Выступление Mustelide

22:00 Прямая трансляция матча Хорватия — Нигерия.

17 июня.

Как развивался футбол на протяжении веков и как он завоевал весь мир. В программе дня: соревнования между опытными и юными футболистами, игры с мячом, которые были до того, как появился футбол. Вечером перед гостями выступит российская группа Бабба.

Время работы площадки: с 12:00 — 01:00 15:00 Прямая трансляция матча Коста-Рика — Сербия

18:00 Прямая трансляция матча Германия — Мексика

20:00 Выступление группы Бабба

21:00 Прямая трансляция матча Бразилия — Швейцария

18 июня. Первый матч на стадионе «Волгоград Арена»

На «Волгоград Арене» встретятся Англия и Тунис. Прямая трансляция матча пройдет на главном экране фанфеста. В этот день в Волгоград прибывает главный талисман ЧМ-2018 — Волк Забивака. Вечером на набережной пройдет концерт группы PLAZMA.

Режим работы Фестиваля 18 июня: с 12:00 — 01:00 12:00 Встреча Талисмана Чемпионата Волка Забиваки

15:00 Прямая трансляция матча Швеция — Республика Корея

18:00 Прямая трансляция матча Бельгия — Панама

20:00 Выступление группы PLAZMA

21:00 Прямая трансляция матча Тунис — Англия

22 июня. Матч сборных Нигерии и Исландии в Волгограде.

На большом экране в фанзоне пройдет трансляция матча. Кроме этого, Волгоград и его гости вспомнят печальный день в истории страны — День памяти и скорби, а также отметят день матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в городе—организаторе Волгограде.

В программе дня: акция «Свеча памяти» и объединение вокруг футбола и предстоящего матча. Завершит день большой флешмоб «Дай пять!» и выступление питерской группы Billy’s Band.

Время работы площадки: с 11:00 — 01:00 15:00 Прямая трансляция матча Бразилия — Коста-Рика

18:00 Прямая трансляция матча Нигерия — Исландия

21:00 Прямая трансляция матча Сербия — Швейцария

20:00 Выступление группы BILLY'S BAND

23 июня.

В этот день в фан-зоне Волгограда стартует неделя «Женщины и футбол». Организаторы постараются развеять миф о том, что женщины и футбол несовместимы. На площадке фанфеста пройдут мастер-классы, а на сцене выступят женские спортивные коллективы, а также, звездные артисты и победители телешоу. Вечером — выступление победительницы «Голос-дети» Лизы Качурак и коллектива из Москвы Guru Groove Foundation.

Время работы площадкт: с 12:00 — 01:00 15:00 Прямая трансляция матча Бельгия — Тунис

17:00 Выступление детских исполнителей Волгограда и Лизы Качурак -победителя «Голос-дети»

18:00 Прямая трансляция матча Республика Корея — Мексика

20:00 Выступление Guru Groove Foundation

21:00 Прямая трансляция матча Германия — Швеция

24 июня.

Волгоград познакомит туристов с настоящим русским колоритом. Конкурсы и мастер-классы в русских традициях, большая игровая программа «Народная игра», где гости и болельщики смогут сыграть в русские народные спортивные игры. Такой будет программа этого дня. На сцене пройдет конкурс частушек на футбольную тематику. Также в этот день на площадке устроит большой концерт школа рока «High road School», а потом пройдет большой рэп-баттл между лучшими исполнителями региона.

Время работы: с 12:00 — 01:00 15:00 Прямая трансляция матча Англия — Панама

17:00 Выступление школы рока «High road School»

18:00 Прямая трансляция матча Япония — Сенегал

20:00 Рэп-баттл между волгоградскими исполнителями

21:00 Прямая трансляция матча Польша — Колумбия

25 июня. На «Волгоград Арене» встречаются сборные Саудовской Аравии и Египта.

В фан-зоне болельщики смогут узнать об истории Чемпионатов мира и FIFA. На площадке будет организован большой танцевальный флешмоб «Танцуйфутбол». На сцене выступят местные коллективы, а завершится вечер концертом российской рок-группы «Маша и Медведи».

Время работы: с 13:00 — 01:00 Прямая трансляция матча Саудовская Аравия — Египет

Встречи с представителями FIFA и капитанами фан-клубов

Выступление рок-группы «Маша и Медведи». Время уточняется.

28 июня. Матч между Польшей и Японией на «Волгоград Арене».

В фан-зоне туристам расскажут об обычаях приема гостей и волгоградских традициях. В программе дня — показ самых интересных туристических маршрутов Волгограда, традиции встречи и обряды встречи гостей народов России с песнями и танцами. Вечером выступит группа ZDOB SI ZDUB и пройдет флешмоб приветствий на польском и японском языках в честь стран-участниц матча.

Режим работы площадки: с 13:00 — 01:00 17:00 Прямая трансляция матча Польша — Япония

19:00 Выступление группы ZDOB SI ZDUB.

29 июня.

День музыки в Волгограде. Площадка фестиваля превратится в грандиозный танцпол всех жанров и направлений, пройдут мастер-классы и танцевальные конкурсы. Во второй половине дня — самый массовый и веселый флешмоб-оркестр «FAN-ORCHESTRA»: используя подручные материалы, ладони, обувь и собственную фантазию, гости фестиваля сыграют гимн FIFA 2018. Вечером выступит коллектив из Санкт-Петербурга SPTNK.

Время работы: с 15:00 — 01:00 17:00 Прямая трансляция матча 1/8 финала

20:00 Выступление группы SPTNK

21:00 Прямая трансляция матча 1/8 финала

15 июля. Закрытие фестиваля болельщиков в Волгограде.

Пройдет красочная церемония под лозунгом «Эта история — о тебе!». Послы и почетные гости поздравят болельщиков и гостей с праздником и пожелают победы финалистам ЧМ-2018. Черлидеры и акробаты устроят зрелищное спортивное шоу, а завершит программу выступление российско-швейцарской группы KADEBOSTANY.

Время работы площадки: с 15:00 — 23:00 16:00 Официальная Церемония закрытия Фестиваля болельщиков FIFA 2018

18:00 Прямая трансляция финала ЧМ-2018

20:00 Выступление группы KADEBOSTANY.

С полной программой по дням можно ознакомиться в материале V1.ru.