Все звезды фестиваля болельщиков в Волгограде: программа выступлений 

Уже в ближайший четверг в Волгограде откроется фестиваль болельщиков. Специально на открытие в город приедет певец из Швеции ARASH. Потом до конца июня едва ли не каждый день на набережной будут проходить концерты звезд самой разной величины. PLAZMA, BILLY'S BAND, «Маша и Медведи», KADEBOSTANY, Лиза Качурак и Guru Groove Foundation. Кто и в какой день выступит, а также время концертов смотрите в программе V1.ru/
14 июня. Открытие фанфеста на центральной набережной Волгограда.
В программе дня: прямые трансляции церемонии открытия Чемпионата Мира в Лужниках на гигантском экране, грандиозный парад флагов стран-участниц, приветствия послов Чемпионата и официальных лиц, яркие аудио-визуальные шоу и представления, а главный сюрприз вечера — выступление певца и композитора из Швеции ARASH.
Время работы фан-зоны в этот день: с 15:00 — 23:30 16:00 Официальная Церемония открытия Фестиваля болельщиков FIFA 2018
18:00 Прямая трансляция матча Россия — Саудовская Аравия
20:00 Выступление ARASH
16 июня.
День, посвященный фан-движению. Гости праздника узнают, кто такие болельщики, как стать болельщиком, какие отличительные атрибуты есть у фанатов футбола. В программе дня: конкурсы, мастер-классы, выступления артистов и игры от фан-клубов. Вечером для гостей Фестиваля прозвучит электронный проект Mustelide.
Время работы площадки: с 10:00 — 01:00 13:00 Прямая трансляция матча Франция — Австралия
16:00 Прямая трансляция матча Аргентина — Исландия
19:00 Прямая трансляция матча Перу — Дания
20:00 Выступление Mustelide
22:00 Прямая трансляция матча Хорватия — Нигерия.
17 июня.
Как развивался футбол на протяжении веков и как он завоевал весь мир. В программе дня: соревнования между опытными и юными футболистами, игры с мячом, которые были до того, как появился футбол. Вечером перед гостями выступит российская группа Бабба.
Время работы площадки: с 12:00 — 01:00 15:00 Прямая трансляция матча Коста-Рика — Сербия
18:00 Прямая трансляция матча Германия — Мексика
20:00 Выступление группы Бабба
21:00 Прямая трансляция матча Бразилия — Швейцария
18 июня. Первый матч на стадионе «Волгоград Арена»
На «Волгоград Арене» встретятся Англия и Тунис. Прямая трансляция матча пройдет на главном экране фанфеста. В этот день в Волгоград прибывает главный талисман ЧМ-2018 — Волк Забивака. Вечером на набережной пройдет концерт группы PLAZMA.
Режим работы Фестиваля 18 июня: с 12:00 — 01:00 12:00 Встреча Талисмана Чемпионата Волка Забиваки
15:00 Прямая трансляция матча Швеция — Республика Корея
18:00 Прямая трансляция матча Бельгия — Панама
20:00 Выступление группы PLAZMA
21:00 Прямая трансляция матча Тунис — Англия
22 июня. Матч сборных Нигерии и Исландии в Волгограде.
На большом экране в фанзоне пройдет трансляция матча. Кроме этого, Волгоград и его гости вспомнят печальный день в истории страны — День памяти и скорби, а также отметят день матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в городе—организаторе Волгограде.
В программе дня: акция «Свеча памяти» и объединение вокруг футбола и предстоящего матча. Завершит день большой флешмоб «Дай пять!» и выступление питерской группы Billy’s Band.
Время работы площадки: с 11:00 — 01:00 15:00 Прямая трансляция матча Бразилия — Коста-Рика
18:00 Прямая трансляция матча Нигерия — Исландия
21:00 Прямая трансляция матча Сербия — Швейцария
20:00 Выступление группы BILLY'S BAND
23 июня.
В этот день в фан-зоне Волгограда стартует неделя «Женщины и футбол». Организаторы постараются развеять миф о том, что женщины и футбол несовместимы. На площадке фанфеста пройдут мастер-классы, а на сцене выступят женские спортивные коллективы, а также, звездные артисты и победители телешоу. Вечером — выступление победительницы «Голос-дети» Лизы Качурак и коллектива из Москвы Guru Groove Foundation.
Время работы площадкт: с 12:00 — 01:00 15:00 Прямая трансляция матча Бельгия — Тунис
17:00 Выступление детских исполнителей Волгограда и Лизы Качурак -победителя «Голос-дети»
18:00 Прямая трансляция матча Республика Корея — Мексика
20:00 Выступление Guru Groove Foundation
21:00 Прямая трансляция матча Германия — Швеция
24 июня.
Волгоград познакомит туристов с настоящим русским колоритом. Конкурсы и мастер-классы в русских традициях, большая игровая программа «Народная игра», где гости и болельщики смогут сыграть в русские народные спортивные игры. Такой будет программа этого дня. На сцене пройдет конкурс частушек на футбольную тематику. Также в этот день на площадке устроит большой концерт школа рока «High road School», а потом пройдет большой рэп-баттл между лучшими исполнителями региона.
Время работы: с 12:00 — 01:00 15:00 Прямая трансляция матча Англия — Панама
17:00 Выступление школы рока «High road School»
18:00 Прямая трансляция матча Япония — Сенегал
20:00 Рэп-баттл между волгоградскими исполнителями
21:00 Прямая трансляция матча Польша — Колумбия
25 июня. На «Волгоград Арене» встречаются сборные Саудовской Аравии и Египта.
В фан-зоне болельщики смогут узнать об истории Чемпионатов мира и FIFA. На площадке будет организован большой танцевальный флешмоб «Танцуйфутбол». На сцене выступят местные коллективы, а завершится вечер концертом российской рок-группы «Маша и Медведи».
Время работы: с 13:00 — 01:00 Прямая трансляция матча Саудовская Аравия — Египет
Встречи с представителями FIFA и капитанами фан-клубов
Выступление рок-группы «Маша и Медведи». Время уточняется.
28 июня. Матч между Польшей и Японией на «Волгоград Арене».
В фан-зоне туристам расскажут об обычаях приема гостей и волгоградских традициях. В программе дня — показ самых интересных туристических маршрутов Волгограда, традиции встречи и обряды встречи гостей народов России с песнями и танцами. Вечером выступит группа ZDOB SI ZDUB и пройдет флешмоб приветствий на польском и японском языках в честь стран-участниц матча.
Режим работы площадки: с 13:00 — 01:00 17:00 Прямая трансляция матча Польша — Япония
19:00 Выступление группы ZDOB SI ZDUB.
29 июня.
День музыки в Волгограде. Площадка фестиваля превратится в грандиозный танцпол всех жанров и направлений, пройдут мастер-классы и танцевальные конкурсы. Во второй половине дня — самый массовый и веселый флешмоб-оркестр «FAN-ORCHESTRA»: используя подручные материалы, ладони, обувь и собственную фантазию, гости фестиваля сыграют гимн FIFA 2018. Вечером выступит коллектив из Санкт-Петербурга SPTNK.
Время работы: с 15:00 — 01:00 17:00 Прямая трансляция матча 1/8 финала
20:00 Выступление группы SPTNK
21:00 Прямая трансляция матча 1/8 финала
15 июля. Закрытие фестиваля болельщиков в Волгограде.
Пройдет красочная церемония под лозунгом «Эта история — о тебе!». Послы и почетные гости поздравят болельщиков и гостей с праздником и пожелают победы финалистам ЧМ-2018. Черлидеры и акробаты устроят зрелищное спортивное шоу, а завершит программу выступление российско-швейцарской группы KADEBOSTANY.
Время работы площадки: с 15:00 — 23:00 16:00 Официальная Церемония закрытия Фестиваля болельщиков FIFA 2018
18:00 Прямая трансляция финала ЧМ-2018
20:00 Выступление группы KADEBOSTANY.
С полной программой по дням можно ознакомиться в материале V1.ru.