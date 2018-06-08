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Всероссийский фестиваль «Хранители России» пройдет в Подмосковье в июне
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Всероссийский фестиваль «Хранители России» пройдет в Подмосковье в июне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
XI Всероссийский фестиваль‐конкурс народного искусства «Хранители наследия России» пройдет 12 июня в Красногорске.
Предполагается, что на конкурсе выступят около 70 коллективов и солистов, которые представят культуру разных народностей. Также в праздничной программе: парад участников, массовые флешмобы, будет работать ярмарка-выставка декоративно-прикладного искусства. Завершится форум праздничным гала-концертом с участием звезд российской народной культуры и коллективов-победителей фестиваля в Театре городского парка.
Конкурсные прослушивания коллективов и солистов оценит высокопрофессиональное жюри, в состав которого входят видные деятели искусств России и зарубежных стран.
Фестиваль-конкурс проводится с 2008 года. Основателем и идейным вдохновителем мероприятия выступила заслуженная артистка России, профессор Любовь Яковлевна Жук. В фестивале ежегодно принимают участие от 500 до 1000 участников из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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