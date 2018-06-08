«Это ни с чем не сравнимое удовольствие»: Алиса Гребенщикова — о любимых книгах

Алиса Гребенщикова уже 10 лет совмещает актерскую карьеру и материнство. Параллельно со съемками в кино, участием в театральных и литературно-музыкальных проектах она воспитывает сына Алешу. Сегодня актриса с удовольствием берется за роли в детских постановках: увидеть ее можно в двух моноспектаклях театра «Практика», таких как «Ежик и медвежонок» и «Слон Хортон». Влияет Алеша и на читательские предпочтения мамы — среди любимых книг Алисы Гребенщиковой сейчас преобладают сказки.

— Сколько себя помню, я всегда любила читать. И мне нравится делиться хорошими книгами со своими зрителями.

Недавно в Москве прошла очередная книжная ярмарка, которую я очень ждала. Я заранее начала готовиться к расходам — не могу пройти мимо палатки с хорошими изданиями. Это ни с чем не сравнимое удовольствие — выбирать книги. И мне удобнее покупать вживую: когда держишь книгу в руках, ее можно полистать, почитать. Но когда мне нужны книги для работы и я точно знаю, чего хочу, то покупаю и через интернет. На некоторых сайтах можно найти старые редкие книги, которые выходили маленьким тиражом и больше не переиздавались. Найти такое сокровище дорогого стоит.

«Девять писем» Цветаевой — редкая новелла, которую она готовила к изданию на французском языке. На русском есть только черновики и переводы других людей. Книгу издал Дом-музей Марины Цветаевой в 1999 году, тогда же я ее и купила.

Несколько лет назад началось мое сотрудничество с Музеем Цветаевой. Первое, что мне предложил сделать директор Елена Жук , — подготовить театральную постановку для акции «Ночь в музее». И я выбрала именно «Девять писем».

Эта книга очень много для меня значит, я могу ее читать бесконечно. И цитировать, даже если открыть любую страницу, наугад: «Наш век с Вами — час, который уже проходит. И мне нужно от Вас только одного — Вашего разрешения любить Вас. Только вот этих сухих слов: „Люби меня как хочешь и как не хочешь: всей собой!“».

Эту книгу я открываю довольно часто, но стараюсь беречь ее, потому что найти ее практически невозможно: она издавалась очень ограниченным тиражом — всего тысяча экземпляров.

Иван Тургенев «Вешние воды»

В повседневной жизни я не успеваю читать в тех объемах, в которых хочется. Поэтому чаще всего читаю то, что связано с работой. И сейчас я работаю над проектом о Тургеневе. Я с удовольствием использовала возможность еще раз погрузиться в чтение произведений Ивана Сергеевича. Я читала их в юности, может, тогда мне не все было понятно. Сейчас я смотрю на них по-другому.

Есть устойчивое идиоматическое выражение «тургеневская девушка». А моя новая программа называется «Тургеневский юноша». Мне стало интересно изучить этот вопрос, понять, какой он, лирический герой Тургенева, и почему.

Влюбилась я тут в «Сказки на всякий случай» Евгения Клюева. Их интересно читать и взрослым, и детям. Это короткие остроумные и живые рассказы о предметах, которые окружают нас в быту. Мой любимый — про одноразовый стаканчик, который с ужасом узнает, что он одноразовый.

Процитирую: «…Сам-то Одноразовый Стаканчик полагал, что в этом мире ожидает его долгая и верная служба — в него будут то и дело наливать всякие жидкости и выпивать из него всякие жидкости, а потом мыть его и ставить, например, в посудный шкаф, рядом с другими стаканами и стаканчиками, бокалами и бокальчиками, чашками и чашечками.

А вон как выходит… Выходит, что если он и годен на что-то, то только один раз.

— И это — жизнь? — спросил себя Одноразовый Стаканчик и сам себе ответил: — Нет, никакая это не жизнь. Не жизнь, а сплошное отчаяние!»

Сказки — большая часть моей жизни. Например, вот уже четыре года в театре «Практика» играю в спектакле «Ежик и медвежонок» по сказкам Сергея Козлова , и этот спектакль нежно любим зрителями всех возрастов, некоторые видели его по несколько раз.

Маша Рупасова «Шел по городу Луна»

Книга «Шел по городу Луна» — это сборник теплых стихов для детей. Мы читаем их вместе с моим сыном Алешей. Вообще он не очень любит стихи, но есть исключения, и этот сборник одно из них. Более того, ему хочется учить их наизусть. Одно из его любимых стихотворений у этого автора — про памятник Пушкину.

А еще книга прекрасно иллюстрирована. Надеюсь, что потом она перейдет к Алешиным детям. Сейчас, как мама десятилетнего сына, могу сказать: важно, чтобы у детей тоже были свои книги и стихи, которые им нравятся.

Матвей Шпаро «Катя, папа и Северный полюс»

Эту книгу мы с Алешей прочитали вместе и оба влюбились в нее. Ее автор Матвей Шпаро — известный путешественник, сын советского путешественника и писателя Дмитрия Шпаро . У них есть детский лагерь в Карелии, в котором они готовят ребят к походам. Возможно, у Алеши получится поехать туда в этом году.

Книга — это переписка папы (Матвея) и его дочери Кати. Папа находится в экспедиции, и девочка расспрашивает его об Арктике, говорит, что просит Деда Мороза подарить ей лыжи. Очень просто и по-человечески рассказанная история о любви отца и ребенка, ее интересно читать вместе с детьми.