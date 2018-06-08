Rimini Protokoll и 100 воронежцев открыли VIII Платоновский фестиваль

Rimini Protokoll, самая значимая на сегодняшний день театральная компания, работающая в жанре документального театра, уже 18 лет удивляет мир своими оригинальными проектами. В копилке их наград — Серебряный лев Венецианской биеннале, «Европа — новая театральная реальность» (главная европейская премия за творческие поиски), «Фауст» (национальная театральная премия Германии). Российские театралы знакомы с их городским пешеходным квестом в наушниках (“Remote Х”); поездкой в кузове грузовика (он же зрительный зал) с прозрачной изнутри и непроницаемой снаружи стороной и водителями-дальнобойщиками, рассказывающими истории из жизни (“Cargo X”); психологической игрой в мини-Евросоюз в обычной квартире (“В гостях. Европа”) и сценической инсталляцией о смерти (“Наследие. Комнаты без людей”). Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Свой стиль Rimini Protokoll называют «театром экспертов»: вместо актеров у них всегда «играют» обычные люди, а реальные события становятся основой действия спектакля.

Площадкой для нового российского эксперимента Rimini Protokoll, благодаря приглашению Платоновского фестиваля, выбрали Воронеж. Режиссеры Штефан Кэги и Хэльгард Хауг (двое из троих основателей компании) совместно с командой фестиваля создали уникальный документальный проект «100% Воронеж» — живой и честный портрет города.

Художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков : “ Мы можем себе позволить знакомить зрителей не только с традиционными формами искусства, но и экспериментальными проектами. «100% City» был реализован и показан в более чем 30 мегаполисах мира. Для Платоновского фестиваля большая честь сотрудничать со всемирно известной компанией Rimini Protokoll и впервые в России участвовать в создании этого проекта. Воронежский зритель увидит живое содержательное явление искусства, которое случится однажды, и которым мы сможем гордиться”. Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Для спектакля в соответствии со статистикой были отобраны 100 жителей, проживающих в разных районах Воронежа. Горожане всех возрастов и профессий, разных национальностей и политических взглядов, вероисповедания и семейного положения. Каждый представляет 1% населения города и олицетворяет собой примерно 10 585 воронежцев. Кастинг длился 5 месяцев и проходил по цепной реакции: все началось с одного человека, социолога, который хорошо знает Воронеж. В течение 24 часов ему нужно было найти второго участника, и так далее. Поиск последних 25 героев проекта стал самым тяжелым этапом кастинга, однако все «детали» этого «пазла» успели найтись в срок и сложились благодаря режиссерам в одну масштабную живую инсталляцию. Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля

Итак, на сцене ровно сто человек. Школьники и пенсионеры, инженеры и педагоги, врачи и юристы, менеджеры и программисты, бухгалтеры, кассиры, слесари, домохозяйки, руководители, представители творческих профессий. Все по очереди выходят на авансцену к микрофону, представляются, рассказывают в двух словах о себе и показывают, что принесли с собой — сокровенные талисманы, любимые игрушки, то, с чем они ассоциируют свою деятельность, или просто безделушки. Круглый экран на заднем фоновом занавесе увеличивает каждого героя, зрители словно под лупой успевают рассмотреть всех участников спектакля. Далее по ходу действия, «лупа» меняет свой эффект на противоположный — отдаляет всю сцену, показывая общий вид сквозь объектив «рыбий глаз», а потом и вовсе трансформируется то в рулетку, то в планету Земля, то в диско-шар… Мальчик с игрушечным автоматом, девочка, мечтающая изобрести эликсир молодости, мужчина, который общался с известными космонавтами, женщина, которая выросла без матери и сидела в тюрьме, пенсионерка, гоняющая на мотоцикле, бывший военный, который изобрел часы с часовым механизмом в стрелке, парень, из-за боязни за свое будущее заклеивший себе рот (и это тоже позиция!) и промолчавший весь спектакль. Калейдоскоп лиц, и все это — город, и все это — мы. С разным жизненным опытом и непохожими взглядами, но за каждым — своя история и своя правда. Мы учимся, ходим на работу, растим детей и внуков, ищем себя, трудимся, отдыхаем, играем, выражаем или не выражаем свою гражданскую позицию и взгляды на мир. В групповой пантомиме на вращающемся круге каждый герой изображает свои почасовые занятия за сутки, а зрители, примеряя их на себя, вспоминают свой распорядок дня. День сменяет ночь, поколения сменяют друг друга. Природные ритмы и законы общества диктуют свою программу поведения и примерно уравнивают нас всех. Но то, что не видно глазу — наши мысли, убеждения, вера, сильно разнят нас друг с другом даже в рамках одного двора, не говоря уже о городе и стране. Авторы спектакля наглядно продемонстрировали нам это на примере голосований — все 100 человек отвечали на вопросы, делились на группы под двумя табличками «Я» и «Не я», голосовали открыто цветными карточками и анонимно фонариками в темноте. Зрители тоже не остались без участия — поднятыми руками отвечали на вопросы со сцены и задавали свои, четвертая стена оказалась быстро разрушена. Театрально-социальный эксперимент удался на все 100%.