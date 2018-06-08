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Саратовский театр оперы и балета экстренно завершает сезон
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Саратовский театр оперы и балета экстренно завершает сезон 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В здании театра будут проводиться работы по изучению нынешнего состояния фундамента.
Напомним, ранее глава региона Валерий Радаев сообщил, что здание оперного могут снести, поскольку грунтовые воды негативно влияют на состояние фундамента. Решение о дальнейшей судьбе оперного театра будет принято на основе заключения госэкспертизы.
В пресс-службе регионального министерства культуры уточнили, что речь идет только о досрочном прекращении показов спектаклей. Само здание театра будет открыто. В ведомстве также подчеркнули, что продажа билетов на спектакли после 9 июня приостановлена.
Для того, чтобы проектировщикам можно было оценить состояние фундамента, специалисты заложат шурфы глубиной пять метров. Больше всего опасений вызывает та часть, над которой расположены подходы к зрительному залу.
Фото: официальный сайт Саратовского театра оперы и балета
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