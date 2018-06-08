Андрей Соколов дебютирует на сцене Театре наций в спектакле «Утопия» 

Герои нового спектакля режиссер Марата Гацалова «Утопия» — незамысловатые жители глубинки, у которых почти не осталось надежды. Осталась только «Утопия» — старое, прогоревшее когда-то кафе, которое вдруг понадобилось возродить некому бизнесмену из Москвы. Да так возродить, чтобы «Утопия» была прежней, точно такой, как в 90-е: с плохим пивом и вырви-глаз интерьером. «Но мы же можем сделать лучше!», — возражают герои, только-только начинающие расправлять крылья. «А лучше — не надо, надо — как было», — пресекает их инициативу таинственный хозяин, отстегивая деньги.
Изменились ли мы с 90-х, возможно ли сегодня вернуться назад — такими вопросами задаются создатели спектакля. В основе постановки лежит новая пьеса Михаила Дурненкова — одного из лучших современных драматургов, с текста которого когда-то началась режиссерская карьера Марата Гацалова: в 2008-м он дебютировал пьесой Михаила Дурненкова «Хлам» в Центре драматургии и режиссуры. А в 2010-м «Экспонаты» Вячеслава Дурненкова (брата драматурга Михаила Дурненкова), поставленные Гацаловым в Прокопьевском драматическом театре, принесли режиссеру его первую «Золотую маску».
Премьера: 20 июня 2018, 20:00, Малая сцена
Ближайшие спектакли: 21 июня, 20:00 и 22 июня, 20:00 — оба на Малой сцене
Адрес: Москва, Петровский переулок, д. 3 м. Чеховская, Пушкинская, Тверская
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