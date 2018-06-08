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Названы лауреаты Государственных премий за 2017 год
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Названы лауреаты Государственных премий за 2017 год 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Советник президента России по культуре Владимир Толстой и помощник президента Андрей Фурсенко озвучили список лауреатов Государственных премий России за 2017 год, передает "Интерфакс".
Лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стала президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова.
Государственные премии в области науки и технологий получат: академик РАН Михаил Алфимов, член-корреспондент РАН Сергей Громов, член-корреспондент РАН Александр Чибисов. А также главный эндокринолог Минздрава Иван Дедов и доктор биологических наук Евгений Рогаев.
Государственные премии в области литературы и искусства вручат директор калининградского музея Мирового океана Светлана Сивкова, худрук Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов и худрук Санкт-Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман.
Президент России Владимир Путин присудит награды 12 мая, в День России. Сумма премии составляет пять миллионов рублей.
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