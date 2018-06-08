Завтра Театр имени Наталии Сац представляет оперу Ширвани Чалаева «Маугли» 

Опера по мотивам произведения Р. Киплинга начнется 9 июня в 16 часов.
Сюжет повести давно известен, но этого он не становится менее увлекательным: «В джунглях, давно забывших голос и облик человека, среди увитых лианами руин древнего храма однажды появляется человеческий детеныш. Живя среди обитателей леса, „лягушонок-Маугли“ ищет ответ на вопрос „Кто я?“.
Схватка с тигром, похищение обезьянами, заклинание змей — много невероятных событий предстоит пережить Маугли, прежде, чем он вернется к людям. Чтобы воплотить образы гордой Багиры, мудрого Балу, благородного Акелы, грозного Шер-хана, исполнители овладели особой пластикой, а художнику Эрнесту Гейдебрехту удалось создать на сцене завораживающе-прекрасный, полный опасностей мир Джунглей.
Опера Ширвани Чалаева „Маугли“ по легендарной „Книге джунглей“ Редьярда Киплинга стала первой работой композитора для детской аудитории. Автора вдохновила и поддержала основатель театра Наталия Сац. Премьерой этого спектакля Театр празднует 75-летний юбилей замечательного композитора. Режиссер нового „Маугли“ — руководитель Московского Театра юного актера Александр Федоров. Либретто Роксаны Сац по „Книге джунглей“ Редьярда Киплинга. Стихи Виктора Викторова
Музыкальный руководитель постановки и дирижер — Константин Хватынец. Дирижер — Сергей Михеев. Сценография — Эрнст Гейденбрехт (Германия).