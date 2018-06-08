Завтра Театр имени Наталии Сац представляет оперу Ширвани Чалаева «Маугли»

Опера по мотивам произведения Р. Киплинга начнется 9 июня в 16 часов.

Сюжет повести давно известен, но этого он не становится менее увлекательным: «В джунглях, давно забывших голос и облик человека, среди увитых лианами руин древнего храма однажды появляется человеческий детеныш. Живя среди обитателей леса, „лягушонок-Маугли“ ищет ответ на вопрос „Кто я?“.

Схватка с тигром, похищение обезьянами, заклинание змей — много невероятных событий предстоит пережить Маугли, прежде, чем он вернется к людям. Чтобы воплотить образы гордой Багиры, мудрого Балу, благородного Акелы, грозного Шер-хана, исполнители овладели особой пластикой, а художнику Эрнесту Гейдебрехту удалось создать на сцене завораживающе-прекрасный, полный опасностей мир Джунглей.