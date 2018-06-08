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Названы лауреаты Государственной премии по искусству, науке и технологиям
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Названы лауреаты Государственной премии по искусству, науке и технологиям 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ими стали:
Борис Эйфман, возглавляющий санкт-петербургский Академический театр Балета — он получил премию за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства.
Светлана Сивкова, гендиректор Музея Мирового Океана, расположенного в Калининградской области, награждена за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского исторического наследия.
— Дирижеру Юрий Темирканову, худруку Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, премия будет вручена за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культур.
Имена ученых, удостоенных государственной премии в области науки и технологий, назвал советник президента по науке Андрей Фурсенко.
Ими стали академик Михаил Алфимов и член-корреспонденты РАН Сергей Громов и Александр Чибисова — за работы по супрамолекулярной химии, которая касается взаимодействия комплементарных (взаимодополняющих) молекул и их фрагментов.
Академик Иван Дедов удостоен премии за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.
Заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Вавилова РАН Евгений Рогаев награжден за обнаружение генов и молекулярно-генных механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.
Премию «за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности» получила президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Александровна Антонова.
Свои заслуженные награды лауреаты получат из рук президента в Кремле 12 июня.
Сумма премии составляет 5 миллионов рублей.
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