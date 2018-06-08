Названы лауреаты Государственной премии по искусству, науке и технологиям

Ими стали:

Борис Эйфман , возглавляющий санкт-петербургский Академический театр Балета — он получил премию за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства.

Светлана Сивкова , гендиректор Музея Мирового Океана, расположенного в Калининградской области, награждена за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского исторического наследия.

— Дирижеру Юрий Темирканову, худруку Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, премия будет вручена за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культур.

Имена ученых, удостоенных государственной премии в области науки и технологий, назвал советник президента по науке Андрей Фурсенко

Академик Иван Дедов удостоен премии за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.

Заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Вавилова РАН Евгений Рогаев награжден за обнаружение генов и молекулярно-генных механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.

Премию «за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности» получила президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Александровна Антонова

Свои заслуженные награды лауреаты получат из рук президента в Кремле 12 июня.

Сумма премии составляет 5 миллионов рублей.