Пил портвейн в Оперном и грабил УПИ: читаем откровенный путеводитель по Екатеринбургу от Шахрина

Владимир Шахрин выпустил свой путеводитель по Екатеринбургу. В небольшой, карманной книге он показал город таким, каким видит его сам. Здесь описания любимых мест, советы, где вкусно поесть и выпить, обзор городских фестивалей, воспоминания из детства и рассказы о бурной рок-клубовской молодости — почти автобиография в формате путеводителя.

Заголовки на каждой странице написаны от руки самим Шахриным, а потом отсканированы. Интереснее всего читать как раз мемуарные вставки. Например, перед Оперным театром Шахрин извиняется и объясняет, за что:

«Мы, молодые и волосатые исполнители на электрогитарах, подготовились к встрече с прекрасным и пронесли в театр две бутылки портвейна. Когда действо началось и все зашли в зал, мы решили выпить этот портвейн в туалете, благо там была большая курительная комната с зачехлённым роялем посередине.

Казалось бы, всё прекрасно, но тут обнаружилось, что у нас нет стаканов, а пить из горла в оперном театре — моветон, господа. И вот тут мы вспомнили, что в фойе видели выставку подарков, которые получил театр от всевозможных зарубежных почитателей. За стеклом стоял невероятной красоты сервиз богемского стекла из блюда, графина и нескольких стаканов. В мгновение ока с помощью монеты было откручено защитное стекло, мы взяли три стакана и поставили стекло на место.

Так как стаканов было минимум шесть, у нас была версия, что никто и не заметит. Портвейн пили не спеша и заняли свои места в бельэтаже уже к концу первого действия. Нам бы на этом надо было остановиться, но наш друг Андрей решил в один из драматических моментов оперы катнуть пустую бутылку вниз по ступенькам. Я уже говорил, что акустика в театре очень хорошая… В антракте нас из театра выгнали».

В ещё одном преступлении музыкант сознаётся на следующих страницах. Он рассказывает историю о том, как в 1973 году ограбил химический факультет УПИ и устроил пожар на аллее на улице Мира. Вот что он пишет:

«Мы с друзьями-одноклассниками играли на чердаке деревянного барака, вдруг пол провалился, и мы оказались в помещении со странными баночками и ёмкостями. Начали интересоваться содержимым и обнаружили две 15-литровые канистры с эфиром. Наших познаний в химии было достаточно, чтобы понять, что содержимое отлично горит.

Вышли мы на площадь УрФУ (УПИ), разделились на группы, одновременно по двум параллельным аллеям на бегу разлили полоски горючей жидкости и, конечно, моментально подожгли. Было красиво. Остатки вылили в пруд находившегося неподалёку дендрария и тоже подожгли. Долго нас гоняли по дворам выскочившие по тревоге курсанты пожарного училища. Не спрашивайте меня, зачем мы это творили, ответа в моей голове нет до сих пор».

В главе про цирк Шахрин снова вспоминает своё пироманское прошлое:

«Ребята, а я ведь ещё помню старый деревянный цирк, что стоял на другой стороне реки Исеть. В 1976 году цирк сгорел (ей-богу, это не мы)».

В целом современный облик города Шахрин описывает как «архитектурный хаос» и говорит, что город напоминает ему «лоскутное одеяло в стиле пэчворк». Он ругает бизнес-центр «Высоцкий», который «торчит среди малоэтажной застройки гигантским бесстыжим фаллосом», и восхищается сохранившими старыми домами — домом Железнова, усадьбой Агафуровых, Косым домом, Харитоновской усадьбой и так далее.

Но это всё если говорить о центре города, а вот Уралмаш, точнее, кольцевое расположение улиц в этом районе Шахрина пугает. Вот что он пишет:

«Ни одно моё посещение этого района не заканчивалось без потери ориентации в пространстве и чертыхания вслух. А в возрасте 13 лет, когда я ехал сюда на трамвае с огромным тяжёлым плёночным магнитофоном для того, чтобы переписать у двоюродного брата моего друга два альбома The Beatles с виниловых пластинок, это было опасное приключение на весь день».

Отдельный раздел посвящён музеям Екатеринбурга — музею Эрнста Неизвестного , музею Высоцкого, музею Невьянской иконы, Дому-музею Метенкова, музею Бориса Ельцина — вот куда советует сходить Владимир Шахрин. В другом разделе собраны любимые театры Шахрина. Здесь «Волхонка», «Провинциальные танцы», «Живой театр» и «Коляда-театр».

О последнем музыкант пишет с особенной теплотой:

«Спектакли театра всегда максимально приближены к нашей реальной жизни. Это про НАС. Смотреть на себя иногда смешно, иногда очень печально, но всегда интересно. Труппа «Коляда-театра» — это полусекта и полубанда. Находиться за кулисами этого театра всегда весело и немного опасно».

Вместе собраны любимые рестораны и кофейни Шахрина, бургерные и кулинарии. Автор рассказывает, что именно из меню лучше заказать и в чём фишка этого заведения, как будто советует место для ужина своим друзьям. Конечно, не мог обойтись этот путеводитель без обзора музыкальных площадок и ночных клубов. А ещё не обошёл вниманием Шахрин фестивали, которые каждый год проходят в Екатеринбурге, — масштабную «Ночь музыки», традиционный «Старый новый рок», театральный «Коляда-plays», фестиваль документальных фильмов «Россия», студенческую «Знаменку» и другие.

Всего в книге описано больше сотни достопримечательностей Екатеринбурга — города, в котором Владимир Шахрин прожил больше 60 лет. Путеводитель можно купить на сайте издательства «Азимут».