День отца отпразднуют в Зеленограде

Среди многочисленных праздников и памятных дней есть один, наполненный искренней любовью и благодарностью — День отца. В России в 2018 году он все еще относится к числу неофициальных, но приносящих искреннюю радость всем — и отцам, и их детям.

В этот праздник Культурный центр «Доброволец» и Центр поддержки многодетных семей «МногоМама» филиал Зеленоград поздравляют всех отцов, новоиспеченных и со стажем, и желают им мудрости, терпения и благодарности детей.