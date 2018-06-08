День отца отпразднуют в Зеленограде 

Среди многочисленных праздников и памятных дней есть один, наполненный искренней любовью и благодарностью — День отца. В России в 2018 году он все еще относится к числу неофициальных, но приносящих искреннюю радость всем — и отцам, и их детям.
В этот праздник Культурный центр «Доброволец» и Центр поддержки многодетных семей «МногоМама» филиал Зеленоград поздравляют всех отцов, новоиспеченных и со стажем, и желают им мудрости, терпения и благодарности детей.
Организаторы приглашают жителей и гостей нашего города на развлекательно-игровую программу, которая пройдет с ведущим и организатором мероприятий, актером театра и кино Евгением Николаевым. Праздник пройдет 17 июня в 18.00 на территории Озеропарка на берегу Школьного озера у корпуса 1002. Дети смогут прокатиться на мотоциклах от мотошколы «МотоПрактика», лошадях, будет работать прокат веломобилей. В завершение всех ждет зажигательное фаер-шоу. Вход свободный.