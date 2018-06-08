Старейший театр Подмосковья отмечает 110‐летие премьерой

Истринский драматический театр, один из старейших театров Подмосковья, отмечает 110 лет. Об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«В 2017 году театр стал участником федерального проекта «Театры малых городов», в рамках которого было выпущено 3 премьерных спектакля: « Анна Каренина » Л. Н. Толстого, «Емеля» по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению», «Золотой ключик» А. Толстого. Спектакль «Емеля» режиссера Виктории Пучковой был признан лучшим спектаклем по итогам фестиваля-конкурса «Театры Подмосковья» 2017 года. В день 110-летия в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» Истринский драматический театр представит премьеру спектакля «Дон Хуан», — заявила Косарева.

В 2017 году Истринский драматический театр провел 235 спектаклей, из них для детей — 135, мероприятия театра посетили 42 тысячи зрителей.

С 2013 года театр сотрудничает с Союзом театральных деятелей России. По итогам работы Международной летней театральной школы СТД РФ на сцене Истринского драматического театра зрителям Подмосковья представляют премьеры выпускных спектаклей учащихся школы.

В рамках культурного обмена на сцене театра проходят спектакли Московского областного государственного театра юного зрителя, Московского областного государственного театра кукол и Сергиево-Посадского драматического театра-студии «Театральный ковчег».

Творческий коллектив ведет отсчет с 1908 года. В труппе театра 10 профессиональных актеров, в репертуаре — 25 спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики, 15 из которых — спектакли для детей. При театре работает детская театральная студия и студия актерского мастерства.