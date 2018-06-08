В Щукине пройдет встреча с актрисой и педагогом Оксаной Исаевой

В Культурном центре «Феникс» района Щукино 14 июня пройдет встреча с Оксаной Исаевой «Искусство быть мамой».

— Оксана Исаева — актриса театра и кино, педагог раннего развития и прекрасная мама. Она окончила Нижегородское театральное училище имени Е. А. Евстигнеева, выпускница ГИТИСа, актриса театра «Школа современной пьесы» и театра-лаборатории «Futuroom». С 2015 года Оксана занимается театром для самых маленьких и ведет занятия в мастерских: «КалякиМалявки», «Крошечный Театр», «ЮнART», — рассказали в пресс-службе КЦ «Феникс».

Начало встречи в 16.00, вход свободный. Адрес проведения: улица Живописная, дом 30, корпус 2. Телефон для справок: 8 (499) 728-57-67. (мо)