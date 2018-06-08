Завершился IV Всероссийский фестиваль молодой поэзии им. Леонида Филатова ("Филатов Фест")

Влад Маленко, художественный руководитель «Филатов-феста»: «В первые за четыре года работы фестиваля мое мнение абсолютно сошлось с мнением жюри. И я понимаю почему. Поражает сила мысли, которой обладает Евгений Дьяконов. Его человеколюбие, его абсолютная свобода и то, как он с этой позиции свободы смотрит на нашу действительность. Конечно, у него болит по поводу всего происходящего, но как поэтично и красиво! В этом году мы подняли возрастной рубеж участников до 35 лет и сразу кардинально поменялся как уровень конкурса, так и характер присланных текстов. У поколения 30-летних, конечно, кардинально другой взгляд на жизнь и на действительность, чем у 20-летних. Они уже знают про жизнь и в каждой строчке чувствуется какая-то мудрость, но при этом еще сохраняются рвение и бесшабашность. Я очень доволен тем, что сильно вырос уровень присылаемых на фестиваль произведений. Второй фактор, который невозможно не отметить — то, что поэзия вновь стала мужской. Если в предыдущие годы из 10 конкурсантов 6-7 было девушками, то сейчас картина кардинально поменялась. Вместе с этим поменялась и тема произведений, и масштаб мысли, заметен крен от лирики в сторону эпики. И все это с невероятной иронией. Вот один конкурсант из Тюмени — явно Хармс наших дней. И мы невероятно радуемся, когда получается открыть такие таланты. Видно, что новое поколение весьма жесткое, бескромиссное и достаточно прагматичное. Они и являются выразителем мнения 30-летних о том, что происходит в стране. И при этом они обволакивают все в позабытые формы аллегории и гиперболы и рвутся — как минимум — на политехнические подмостки». Влад Маленко. Фото: пресс-служба «Филатов-феста»

Игорь Волгин , председатель жюри «Филатов-феста»: «Очень часто мнение жюри расходится и вызывает споры. Самый яркий пример, когда Игорь Северянин в 1918 году был признан Королем Поэтов и обошёл Владимира Маяковского. Так часто бывало и у нас, на „Филатов-фесте“, но в этом году — редкое полное единодушие. Евгений — несомненный лидер и большой поэт. При этом стоит отметить, что два других поэта были очень близки к победе. Радует, что „Филатов-фест“ открывает такие таланты. Радует полный зал и атмосфера. Хочу отметить, что у сегодняшних финалистов очень чувствуется культура чтения, культура поэзии, то, то они в контексте и читают других поэтов. Конечно, то, что звучало сегодня со сцены — голос современной поэзии. Очень разной, но новой».

"Я первый год на Фестивале и абсолютно поражена. Поражена тем, сколько людей собралось в этом огромном зале. Я не могла представить, что поэзия сегодня способна на такое. Что так много будет в зале молодёжи. Что люди приезжают на Фестиваль со всех регионов России. За эти 2 часа я почувствовала своеобразный нерв времени. И радует, что победили именно те, кому я поставила все «5». Я и про выбор жюри, и про выбор зрителей". Влад Маленко и Игорь Волгин. Фото: пресс-служба «Филатов-феста»

Евгений Дьяконов, победитель IV «Филатов-феста»: «Для меня метафора русской литературы — картина Ильи Репина „Бурлаки на Волге“. Когда каждый из поэтов тащит единое судно. И не важно, кто ближе к зрителю, а кто дальше. Особенно это чувствуется здесь, на „Филатов-фесте“. Невероятное счастье — весь этот культурный обмен, который происходит между участниками, зрителями и членами жюри. Получить отзыв от таких легенд российского литературного процесса как Евгений Рейн , Игорь Волгин — бесценно. В 2016 году я дошел до финала и потом поехал на „Тавриду“, в этом — стал победителем. Конечно, это очень приятно, но и определенная ответственность. Собираюсь выпустить свой сборник стихов».

Екатерина Яшникова, победитель Приза зрительских симпатий: «Это мой четвертый год на фестивале. В предыдущие 3 раза я не доходила даже до четверть-финала. Помню, как 2 года назад я сидела в этом зале и думала, что обязательно выйду на сцену и прочитаю свое стихотворение в финале „Филатов-Феста“. Я, признаться, до сих пор удивлена, что это сейчас происходит, и я несказанно этому рада». Жюри. Полуфинал. Фото: пресс-служба «Филатов-феста »

Алексей Вдовин, В 2018 году Фестиваль прошел в четвертый раз. В интернет-туре нынешнего «Филатов-Феста» приняли участие более 2000 поэтов в возрасте до 35 лет из 281 города России практически всех регионов нашей страны. Также свои заявки прислали молодые поэты из Германии, Австрии, США, Чехии, Беларуси, Украины, Латвии, Казахстана, Азербаджайна и Армении. Экспертная комиссия Фестиваля сформировала лонг-лист, в который вошли 100 поэтов, которые приняли участие в очных турах. До финала дошли 10 конкурсантов. На театрализованной церемонии финала «Филатов-феста» со своими музыкальными подарками выступили Юлия Чичерина Евгений Тарло , Ромарио.

Всероссийский фестиваль молодой поэзии им. Леонида Филатова ("Филатов Фест"), посвящённый памяти актёра, режиссёра, драматурга и поэта Леонида Филатова, был организован в 2014 году поэтом, актером и режиссером, выходцем из Театра на Таганке Владом Маленко. Фестиваль призван привлечь внимание к культурному наследию Леонида Филатова, а также стать движущей силой, направленной на выявление молодых талантливых поэтов во всех регионах России.

Председатель жюри IV «Филатов Феста» − Игорь Волгин, литературовед, поэт, доктор филологических наук, президент Фонда Достоевского, профессор факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и Литературного института им. А. М. Горького.

Одной из отличительных особенностей «Филатов Феста» от других поэтических смотров стало то, что организаторы фестиваля занимаются последующим продвижением наиболее ярких участников и победителей премии, выполняя роль своеобразного социального лифта для молодых поэтов.

Наиболее талантливые и активные участники Фестиваля стали актерами Московского театра поэтов, основанного в 2014 году поэтом и режиссером Владом Маленко. Они принимают участие в спектакле «Площадь революции.17», основанного на личных переживаниях революции поэтами-участниками, (на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов на сцене олимпийского объекта — стадиона «Ледяной куб» — состоялся показ спектакля «Площадь революции.17»). «Филатовцы» участвуют в спектакле-концерте «Небо победы» — поэтическом посвящении ветеранам Великой Отечественной войны. Московский театр поэтов под руководством Влада Маленко стал одним из основных резидентов нового культурного пространства на карте Москвы — «Есенин-центр». Жюри. Фото: пресс-служба «Филатов-феста»

Резиденты «Филатов Феста» являются постоянными участниками книжного фестиваля «Красная площадь». Александр Антипов , лауреат Приза зрительских симпатий на первом «Филатов Фесте», был приглашен режиссером Владимиром Панковым для участия в спектакле «Москва-открытый город. Переход», который в июне 2017 г. стал первой премьерой обновленного ЦДР. Команда поэтов и художников под руководством Влада Маленко стояла у истоков организации контента на Красной площади для всенародной акции «Бессмертный полк» и продолжила работу в этом году. Также в рамках шествия «Бессмертного полка» впервые прошёл «поэтический взвод» (в этом году современные молодые поэты пронесли портреты поэтов-фронтовиков и вспоминали их произведения).

Четвёртый год подряд художественный руководитель «Филатов Феста» имеет честь быть диктором «Бессмертного полка» на Красной площади. Одним из направлений деятельности фестиваля является продвижение молодых авторов на книжном рынке. Каждый год после подведения результатов фестиваля издается книга «Филатов Фест» со стихами поэтов-финалистов. Свою подборку поэтических работ делают Литературная и Независимая (приложение Ex libris) газеты. В декабре 2016 г. вышел сборник «Библиотечка „Московского театра поэтов“ со стихами Алёны Синицы (победитель „Филатов-феста-2016“), Рины Ивановой, Евгения Дьяконова и Александра Скубы. В настоящее время готовится выпуск очередной книги. Фото: пресс-служба „Филатов-феста“