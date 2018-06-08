В Саратове закрыли оперный театр

Старейшее культурное учреждение областного центра ждет комплексное обследование.

Напомним, здание Саратовского театра оперы и балета находится в аварийном состоянии.

Раннее глава региона Валерий Радаев сообщал, что театр необходимо осмотреть специалистам, которые к сентябрю текущего года должны вынести свое компетентное заключение: закрывать оперный или произвести его реконструкцию. В последнем случае необходима точная смета предстоящих работ.

Сообщается, что никаких мероприятий в театре уже не будет, а с 10 июня труппа будет дорабатывать сезон на выездах в районах Саратовской области.

В самое ближайшее время начнутся вскрышные работы, в ходе которых будет изучен фундамент здания и возможность его дальнейшей эксплуатации.