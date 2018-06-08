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В Саратове закрыли оперный театр
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В Саратове закрыли оперный театр 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Старейшее культурное учреждение областного центра ждет комплексное обследование.
Напомним, здание Саратовского театра оперы и балета находится в аварийном состоянии.
Раннее глава региона Валерий Радаев сообщал, что театр необходимо осмотреть специалистам, которые к сентябрю текущего года должны вынести свое компетентное заключение: закрывать оперный или произвести его реконструкцию. В последнем случае необходима точная смета предстоящих работ.
Сообщается, что никаких мероприятий в театре уже не будет, а с 10 июня труппа будет дорабатывать сезон на выездах в районах Саратовской области.
В самое ближайшее время начнутся вскрышные работы, в ходе которых будет изучен фундамент здания и возможность его дальнейшей эксплуатации.
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