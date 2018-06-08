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Празднование Дня России пройдет в историческом парке на ВДНХ
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Празднование Дня России пройдет в историческом парке на ВДНХ 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В дни празднования Дня России, с 10 по 12 июня, в парке «Россия — моя история» пройдет серия мероприятий, посвященных семье. Об этом сообщили в пресс‐службе парка.
Посетителей парка ожидает трехдневный музыкальный фестиваль, который соберет пять лучших команд столицы, выступление оперных солистов ведущего театра страны и экспериментальная постановка в формате «сторитейлинг» о Петре I.
В ходе празднования пройдет фестиваль документального кино «Соль земли». Главным событием мероприятия станет закрытый показ фильма «Сказки о маме».
Кроме того, на протяжении июня в парке действует тематическая VR-зона. Ее посетители могут испытать полет в специальной капсуле, лицезреть мультимедийные стенды и голограммы индустриальных центров России.
Ознакомиться с полным расписанием мероприятий можно на сайте парка «Россия — моя история».
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