Празднование Дня России пройдет в историческом парке на ВДНХ

В дни празднования Дня России, с 10 по 12 июня, в парке «Россия — моя история» пройдет серия мероприятий, посвященных семье. Об этом сообщили в пресс‐службе парка.

Посетителей парка ожидает трехдневный музыкальный фестиваль, который соберет пять лучших команд столицы, выступление оперных солистов ведущего театра страны и экспериментальная постановка в формате «сторитейлинг» о Петре I.

В ходе празднования пройдет фестиваль документального кино «Соль земли». Главным событием мероприятия станет закрытый показ фильма «Сказки о маме».

Кроме того, на протяжении июня в парке действует тематическая VR-зона. Ее посетители могут испытать полет в специальной капсуле, лицезреть мультимедийные стенды и голограммы индустриальных центров России.

Ознакомиться с полным расписанием мероприятий можно на сайте парка «Россия — моя история».