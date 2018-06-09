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В историческом парке на ВДНХ пройдут мероприятия в честь Дня России
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В историческом парке на ВДНХ пройдут мероприятия в честь Дня России 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В парке «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве пройдут мероприятия в честь Дня России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу.
С 10 по 12 июня будут проводиться музыкальный фестиваль и фестиваль документального кино «Соль земли».
На протяжении июня в парке действует тематическая VR-зона, посетители которой могут испытать полёт в специальной капсуле, посмотреть мультимедийные стенды и голограммы индустриальных центров России.
Ранее m24 сообщало, что выставка об истории павильона «Космос» откроется 20 июня на ВДНХ.
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