Театр Маяковского заканчивает сезон премьерами

Приближается окончание театрального сезона. Театры подводят итоги и объявляют некоторые планы на следующий сезон. Для Московского академического театра им. Вл. Маяковского 2017-2018 был особенным: помимо того, что Маяковке исполнилось 95, в этом году здесь отметили 100 лет со дня рождения Андрея Гончарова , выдающегося театрального педагога, режиссера, долгие годы возглавлявшего Театр Маяковского.

А свой 96-й сезон Театр Маяковского откроет 23 августа, традиционно показав спектакль «Таланты и поклонники» А. Островского. Постановка Миндаугаса Карбаускиса стала, своего рода, визитной карточкой Маяковки — ведь она повествует о природе артистического дара, о счастье и уязвленности театральным гением, о свободе и бесконечной зависимости — о театре. Тем более спектакль во многом посвящен талантам самой «Маяковки» и ее яркой труппе.