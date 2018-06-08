Театр Маяковского заканчивает сезон премьерами 

Приближается окончание театрального сезона. Театры подводят итоги и объявляют некоторые планы на следующий сезон. Для Московского академического театра им. Вл. Маяковского 2017-2018 был особенным: помимо того, что Маяковке исполнилось 95, в этом году здесь отметили 100 лет со дня рождения Андрея Гончарова, выдающегося театрального педагога, режиссера, долгие годы возглавлявшего Театр Маяковского.
Также в этот юбилейный сезон Маяковка выпустила 4 громкие премьеры: «Блажь» А. Островского и П. Невежина от режиссера Юрия Иоффе, «Пигмалион» Б. Шоу от Леонида Хейфеца, «Сказки Венского леса» — российскую премьеру пьесы Эдена фон Хорвата от режиссера Никиты Кобелева, — и современное прочтение Анатолия Шульева комедии Ж. Б. Мольера «Донжуан». Все эти постановки можно увидеть в июне, до того, как труппа уйдет в отпуск.
А свой 96-й сезон Театр Маяковского откроет 23 августа, традиционно показав спектакль «Таланты и поклонники» А. Островского. Постановка Миндаугаса Карбаускиса стала, своего рода, визитной карточкой Маяковки — ведь она повествует о природе артистического дара, о счастье и уязвленности театральным гением, о свободе и бесконечной зависимости — о театре. Тем более спектакль во многом посвящен талантам самой «Маяковки» и ее яркой труппе.