На Южном Урале возрождается татарский народный театр

На Южном Урале появится татарский народный театр, сообщили в пресс-службе Конгресса татар.

В Челябинске 15 июня коллектив татарского народного театра представит премьеру — спектакль «Башмачки». «У южноуральцев будет редкая возможность увидеть спектакль на татарском языке в постановке знаменитого режиссера. Это музыкальная комедия с лихо закрученным сюжетом и, конечно, историей о любви», — рассказали в пресс-службе.

Репетиции постановки по пьесе классиков татарской драматургии и музыки Тази Гиззата и Джаудата Файзи начались с февраля текущего года. Режиссером постановки выступил заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ренат Аюпов

Добавим, что эта постановка станет символом возрождения театра, который прекратил свое существование в 1990-е годы. Спектакль приурочен к 20-летию Конгресса татар Челябинской области.