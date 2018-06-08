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На Южном Урале возрождается татарский народный театр
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На Южном Урале возрождается татарский народный театр 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Южном Урале появится татарский народный театр, сообщили в пресс-службе Конгресса татар.
В Челябинске 15 июня коллектив татарского народного театра представит премьеру — спектакль «Башмачки». «У южноуральцев будет редкая возможность увидеть спектакль на татарском языке в постановке знаменитого режиссера. Это музыкальная комедия с лихо закрученным сюжетом и, конечно, историей о любви», — рассказали в пресс-службе.
Репетиции постановки по пьесе классиков татарской драматургии и музыки Тази Гиззата и Джаудата Файзи начались с февраля текущего года. Режиссером постановки выступил заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ренат Аюпов.
Добавим, что эта постановка станет символом возрождения театра, который прекратил свое существование в 1990-е годы. Спектакль приурочен к 20-летию Конгресса татар Челябинской области.
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