Аида Гарифуллина выступит накануне матча открытия ЧМ-2018 в Москве 

Оперная певица из Татарстана, всемирно известная Аида Гарифуллина выступит на Красной площади в Москве накануне матча открытия ЧМ-2018 по футболу, который этим летом принимают города России, в том числе, Казань. Об участии Аиды Гарифуллиной в концерте сообщает туристический портал ЧМ-2018. В концерте также заявлены Альбина Шагимуратова и Ильдар Абдразаков. Крометого, своими выступлениями событие украсят Пласидо Доминго, Денис Мацуев или, например, Анна Нетребко. Сопровождать выступления будет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в городах России с 14 по 15 июля.