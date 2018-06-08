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Истринский театр отмечает 110-летие
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Истринский театр отмечает 110-летие 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В 2017 году театр стал участником федерального проекта «Театры малых городов».
Истринский драматический театр отмечает 110-летие.
Юбилей театр отметит новой постановкой — спектаклем «Дон Хуан» по пьесе Тирсо де Молины, передает «Радио 1».
Премьерный показ состоится 9 и 10 июня. Режиссер-постановщиком спектакля стала Виктория Пучкова.
В 2017 году театр стал участником федерального проекта «Театры малых городов», в рамках которого было выпущено 3 премьерных спектакля: «Анна Каренина», «Емеля» и «Золотой ключик».
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