Истринский театр отмечает 110-летие 

В 2017 году театр стал участником федерального проекта «Театры малых городов».
Истринский драматический театр отмечает 110-летие.
Юбилей театр отметит новой постановкой — спектаклем «Дон Хуан» по пьесе Тирсо де Молины, передает «Радио 1».
Премьерный показ состоится 9 и 10 июня. Режиссер-постановщиком спектакля стала Виктория Пучкова.
В 2017 году театр стал участником федерального проекта «Театры малых городов», в рамках которого было выпущено 3 премьерных спектакля: «Анна Каренина», «Емеля» и «Золотой ключик».