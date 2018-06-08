В центре на ул. Коминтерна проведут мастер-класс для детей по театральному мастерству

В культурном центре на ул. Коминтерна 20 июня проведут детский мастер-класс по актерскому мастерству.

— Для маленьких артистов в Центре пройдёт мастер-класс по одному из самых интересных театральных направлений — театру теней. Участники мастер-класса окунутся с головой в театральный мир, попробуют свои силы в актёрском мастерстве и применят свои творческие способности в создании собственного теневого шоу, — рассказали в центре.

Участников ждут по адресу: ул. Коминтерна, 11/7. Начало в 18.30. Вход после предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 471-45-66.

Ограничение по возрасту 6+.

(ап)