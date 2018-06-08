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В центре на ул. Коминтерна проведут мастер-класс для детей по театральному мастерству
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В центре на ул. Коминтерна проведут мастер-класс для детей по театральному мастерству 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В культурном центре на ул. Коминтерна 20 июня проведут детский мастер-класс по актерскому мастерству.
— Для маленьких артистов в Центре пройдёт мастер-класс по одному из самых интересных театральных направлений — театру теней. Участники мастер-класса окунутся с головой в театральный мир, попробуют свои силы в актёрском мастерстве и применят свои творческие способности в создании собственного теневого шоу, — рассказали в центре.
Участников ждут по адресу: ул. Коминтерна, 11/7. Начало в 18.30. Вход после предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 471-45-66.
Ограничение по возрасту 6+.
(ап)
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