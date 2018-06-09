Легенде омского Драмтеатра установят памятную доску

В начале нового театрального сезона будет установлена мемориальная доска легендарной актрисе Елене Аросевой, которая почти 60 лет проработала в Омском академическом театре Драмы. Мемориальная доска будет установлена на фасаде дома №40 по улице Ленина, где проживала актриса. Планируется, что это произойдет в начале следующего, 145-го театрального сезона Омской драмы.

Сегодня, 9 июня, Елене Аросевой исполнилось бы 95 лет. Она родилась в Москве, но в 1956 году приехала в Омске, гле с 1957 года работала в Омском драмтеатре. В 1998 году она была удостоена звания «Легенда омской сцены», а в 2008 году включена в Книгу Почета деятелей культуры города Омска. Умерла Елена Аросева в 2016 году Москве на 94-м году жизни.

Фото: Омский академический театр Драмы