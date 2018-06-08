Тихвинцы посетили французский город-побратим Эрувиль Сен-Клер

С 1 по 7 июня в рамках культурного обмена и договора дружбы между городами, который действует с 1991 года, творческая делегация Тихвина посетила Эрувиль Сен-Клер.

Главной целью делегации из Тихвина, в которую вошли участницы любительского объединения «Театр танца „Эдельвейс“ Варвара Вертягина, Софья Германова, Любовь Гурьянова, Анастасия Морозова во главе с руководителем Лидией Коробовой и солистка образцовой студии эстрадной песни „Мелодия“ Елизавета Савина, стало участие в совместной постановке спектакля режиссера Рауфа Брамья „Ночное шоу Марчелло“.

Спектакль, премьера которого прошла 3 июня на сцене Театра Эрувиля, тепло приняли зрители. Юные тихвинские дарования вызвали у них большой восторг, а также получили высокую оценку атташе по культуре посольства России во Франции Елизаветы Титковой, которая специально приехала на премьеру из Парижа.

Спектакль „Ночное шоу Марчелло“ стал возможным благодаря поддержке региона Нормандия и Министерства Европы и Иностранных дел в рамках форума „Нормандия за мир“. Он является продолжением спектакля труппы „Синий квадрат“ „Связи времен“ — истории о важности преемственности поколений, главной героиней которой является юная француженка Астрид.

Во время визита тихвинцев также прошел официальный прием в мэрии Эрувиля, где актеров тепло поприветствовал мэр города — Родольф Том. Еще делегация посетила молодежный центр, консерваторию, школу Гренгуар, приняла участие в совместном приготовлении блюд национальной кухни обеих стран, осмотрела многочисленные достопримечательности Эрувиля и Кана.

Напомним, что в апреле этого года, в рамках договора о школьном лингвистическом обмене, французские школьники побывали в Тихвине.