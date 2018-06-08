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Международный фестиваль русскоязычных театров открылся в Берлине
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Международный фестиваль русскоязычных театров открылся в Берлине 

ТАСС 49 минут назад
БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль «Мир русского театра» открылся в пятницу в Берлине. В течение пяти дней русскоязычные театры из разных стран будут показывать жителям и гостям германской столицы свои лучшие спектакли.
Как сообщили ТАСС организаторы фестиваля, его главная цель — популяризация русского театрального искусства, преодоление искусственных барьеров в области культурного диалога и поддержка русских театральных коллективов за рубежом. Этот театральный форум — независимый социально-культурный проект российского журнала «Театрал». Спектакли поставлены на русском языке, они будут сопровождаться субтитрами на немецком и английском языках.
Фестиваль проходит в культурном центре «Адмиралспаласт» в самом сердце германской столицы. Всего в программе принимают участие восемь театров из Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Польши, США и Швейцарии. По словам главного редактора журнала «Театрал» Валерия Якова, все спектакли были отобраны из более чем 20 различных постановок зарубежных русскоязычных театров экспертным советом, в состав которого вошли авторитетные театральные критики и специалисты из России. Открывает фестиваль вечером 8 июня спектакль «Прелести супружеских измен» театра «Кулисы» из западногерманского Дюссельдорфа.
"Мы включили в программу детский спектакль — Театр сценической классики из Цюриха привез нам «Дюймовочку» в исполнении самых юных артистов, — рассказал Яков. — Выступит также довольно известный в Великобритании русский театр «Хамелеон» из Лондона с «Кукольным домом» по Ибсену, а литературный театр «Диалог» из Нью-Йорка покажет спектакль «Поверх барьеров», основанный на романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и его биографии". В числе участников — театр «МостЫ» из города Эрлаген в Баварии, коллектив датского русскоязычного театра «Диалог», театр ZERO из Израиля. Закрывает «Мир русского театра» 12 июня спектакль «Ласточка» театра «ОК» из Варшавы.
В рамках «Мира русского театра» пройдут мастер-классы театральных критиков и режиссеров, состоятся встречи, посвященные обсуждению представленных спектаклей. У фестиваля нет жюри и лауреатов, это скорее презентационная площадка для русскоязычных театральных коллективов с разным уровнем возможностей, которые могут встретиться с новым зрителем.
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