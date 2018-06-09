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Школьники из «Московской смены» посетили спектакль «Планеты молодых»
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Школьники из «Московской смены» посетили спектакль «Планеты молодых» 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Кукольный спектакль «Медведь и лиса» состоялся 8 июня под эгидой молодежного центра «Планета молодых» для ребят, посещающих «Московскую смену».
— Идея детских спектаклей имеет следующую цель: пропаганда духовно-нравственных ценностей. Это уже второй подобный проект, представляющий собой попытку привлечь внимание детей к русским сказкам. Ребятам очень понравился спектакль, после которого они подходили к артистам и делились впечатлениями. В августе «Планета молодых» планирует организовать еще один спектакль для «Московской смены» и жителей района, также очень заинтересованных тематикой мероприятия, — рассказала газете «Нагатинский затон» начальник по досуговой работе «Планеты молодых» Наталья Коршунова.
После спектакля школьников занимали танцами и загадками. В конце мероприятия всем его гостям вручили сладкие сюрпризы.
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