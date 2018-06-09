Афиша выходных в Оренбурге с 9 по 12 июня

Летние деньки продолжают радовать. А на ближайших выходных — особенно, ведь в этот раз они немного больше, чем обычно. Во вторник страна празднует День России, а значит, рабочая неделя начнется только в среду. Чем занять себя с субботы по вторник? Читайте в еженедельной афише ProOren.

Суббота, 9 июня

Вечером в «Некафе» приглашают сыграть в «НеПокер». Победители получат бесплатные минуты в заведении. Стоимость — 250 руб. Начало в 21:00. 18+

В областном драмтеатре в этот день состоится спектакль «Шесть блюд из одной курицы». Комедия будет идти в течение одного часа. Билеты от 200 руб. Начало в 18:00. 16+

Расслабиться после долгой трудовой недели поможет звуковая медитация с последующей чайной церемонией. Организаторы гарантируют духовное и энергетическое очищение. Начало в 18:00. Стоимость участия — 350 руб. Место проведения — «Клуб вдохновения на Победе». 12+

Воскресенье, 10 июня

Клуб «Игротей» приглашает начинающих игроков на турнир по легендарной коллекционной карточной игре Magic The Gathering. Начало в 12:00. Участие бесплатное. 16+

В «Некафе» в воскресенье состоится квартирник. Любители живой музыки в этот вечер смогут услышать как современные, так и «вечные» музыкальные композиции. Начала в 19:00. Цена — 2 рубля за минуту пребывания. 16+

Впервые в Оренбурге состоится фестиваль реконструкции 1990-2000х годов. Мероприятие пройдет за городом, близ пересечения Загородного и Нежинского шоссе. Можно взять с собой палатку и остаться до утра. Сбор участников — в 17.00 у магазина «Пятерочка» (остановка м-н Спутник). 18+

В воскресенье в театре «Пьеро» для малышей пройдет спектакль «Ладушки-ладушки». Цена — 200 руб. 0+

Понедельник, 11 июня

Перед ДК «Молодежный» в этот день пройдет праздничный концерт, посвященный Дню России. Начало в 18:00. 0+

В понедельник состоится фестиваль «Ратная слава. На огненных рубежах». Русские дружины, западные рыцари, степняки сойдутся в одном месте. Сражения, костюмы, эмоции — яркое зрелище не оставит вас равнодушным. Начало в 16:00. Место проведения — Загородное шоссе, 1. 12+

В Оренбурге продолжаются представления московского цирка-шапито «Арена-Ягуар». Увидеть аравийских верблюдов, африканских львов и других экзотических животных можно в понедельник. Место проведения — шатер у мегамолл «Армада». Билеты от 500 руб. 0+

В этот день в музее ИЗО пройдет очередной мастер-класс «Аромагия живописи». Вас научат создавать интересные парфюмерные композиции из природных растительных компонентов. Начало в 9:00. Цена — 200 руб. 12+

Вторник, 12 июня

В сквере возле ОрГМУ в День России состоится концерт духовой музыки «Тебе, мой Оренбург». Начало в 17:00. 12+

В этот же день на площади у Музея истории Оренбурга пройдет главный праздничный концерт. Начало в 18:00. 0+

Во вторник оренбуржцам предлагают отметить День всемирного вязания. Для всех рукодельниц области гильдия Пуховниц и Первый частный музей Оренбургского пухового платка готовят сюрпризы. Ожидается музыка, выставочные экспозиции, конкурсы и подарки. Начало в 12:00 в Национальной деревне. 0+

В День России в Оренбург приезжает Московский драматический театр им. Е. Ермоловой. Гости покажут жителям нашего города спектакль «Оркестр мечты. Медь» в постановке Олега Меншикова. Начало в 19:00. 12+