Фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе открылся классическим репертуаром

Впереди — еще четыре вечера музыкального марафона Международный фестиваль искусств стартовал в амфитеатре за Конгресс-холлом с Симфонической ночи. «Сердце Евразии» состоялось в столице Башкирии уже в третий раз в традиционном формате open air.

Несмотря на совсем не летнюю погоду, к гигантской сцене над Белой рекой пришло около четырех тысяч уфимцев.

Прологом Симфонической ночи стало исполнение Национальным симфоническим оркестром Башкирии музыкальных тем из балета «Щелкунчик» Чайковского. За дирижерским пультом — Раушан Якупов

Зрители, планировавшие устроить культурный пикник на травке, были вынуждены кутаться в одеяла от пронизывающего ветра.

Государственная академическая хоровая капелла Башкирии продемонстрировала все разнообразие своего репертуара — от народных песен до церковных песнопений.

Приглашенные солисты исполнили арии из опер Чайковского, Вагнера, Верди, Пуччини, Лора, Кальмана, Бизе.

А впереди — еще четыре вечера музыкального марафона: KuraiFest, еще одна Симфоночь, Этноночь и завершающий гала-концерт в День города.