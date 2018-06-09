Фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе открылся классическим репертуаром 

Впереди — еще четыре вечера музыкального марафона Международный фестиваль искусств стартовал в амфитеатре за Конгресс-холлом с Симфонической ночи. «Сердце Евразии» состоялось в столице Башкирии уже в третий раз в традиционном формате open air.
Несмотря на совсем не летнюю погоду, к гигантской сцене над Белой рекой пришло около четырех тысяч уфимцев.
Прологом Симфонической ночи стало исполнение Национальным симфоническим оркестром Башкирии музыкальных тем из балета «Щелкунчик» Чайковского. За дирижерским пультом — Раушан Якупов.
Зрители, планировавшие устроить культурный пикник на травке, были вынуждены кутаться в одеяла от пронизывающего ветра.
В этот вечер уфимские музыканты аккомпанировали солистке Большого театра Веронике Джиоевой, тенору из «Геликон-оперы» Виталию Серебрякову и баритону Центра оперного пения Галины Вишневской Марату Мухаметзянову.
Государственная академическая хоровая капелла Башкирии продемонстрировала все разнообразие своего репертуара — от народных песен до церковных песнопений.
Приглашенные солисты исполнили арии из опер Чайковского, Вагнера, Верди, Пуччини, Лора, Кальмана, Бизе.
А впереди — еще четыре вечера музыкального марафона: KuraiFest, еще одна Симфоночь, Этноночь и завершающий гала-концерт в День города.