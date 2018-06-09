В белорусском городе Могилев впервые преставлена китайская музыкальная драма

Могилев /Беларусь/, 8 июня / Синьхуа / — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе