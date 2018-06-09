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В белорусском городе Могилев впервые преставлена китайская музыкальная драма
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В белорусском городе Могилев впервые преставлена китайская музыкальная драма 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Могилев /Беларусь/, 8 июня /Синьхуа/ — 7 июня в белорусском городе Могилев была впервые представлена китайская музыкальная драма. Артисты Шэньчжэньской музыкально-драматической труппы показали в Могилевском драматическом театре фрагменты пекинской оперы, музыкальных драм куньцюй и пинцзюй. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
ИА Синьхуа: последние новости
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