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Набережную озера Кабан откроют на следующей неделе
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Набережную озера Кабан откроют на следующей неделе 

Казанский Портал 41 минуту назад
Публикация от Natalia Fishman (@nataliafishman) 8 Июн 2018 в 7:01 PDT  Долгожданную набережную озера Кабан откроют до 15 июня. То есть уже на следующей неделе казанцы смогут прогуляться по ухоженному берегу.
Речь об участке от театра Камала до «Планеты фитнес». На набережной появятся пешеходная и велосипедные дорожки, деревья и кустарники. В зоне полуострова на Салимжанова разместятся каскады с водными растениями. Еще здесь появятся смотровая площадка и павильон, а около театра Камала — детская площадка с водным игровым оборудованием.
В августе работы на набережной возобновятся, но уже косметические, написала в инстаграме помощник президента РТ Наталия Фишман.
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