В День России в парках Перми пройдёт шерстяной флэшмоб и игра «Ботва»

В пермских парках с размахом отметят 295-летие города и День России. Посетителей ждут народная интеллектуальная игра «Ботва», шерстяной флешмоб, выступления музыкальных команд.

В Парке «Счастье есть» посетителей приглашают на семейный спектакль в исполнении актеров «CUSTODES». Творческое поздравление подготовили артисты Пермского академического Театра-Театра.

Также все желающие смогут поучаствовать в игре «Ботва. Мой город». По условиям интеллектуального марафона участникам предстоит ответить на различные вопросы ведущего — текстовые, музыкальные, с картинками.

Праздничную программу продолжит музыкальное выступление коллектива «Реальные дудки».

На протяжении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки. Детям предложат разукрасить огромную карту города при помощи красок и пластилина. Взрослые смогут взять уроки вокала и обучиться игре на музыкальных инструментах.

Завершиться праздник запуском воздушных шаров в виде сердец.

В Саду имени Миндовского для зрителей устроят шоу гигантских мыльных пузырей. Творческий подарок городу презентуют ученики музыкальной школы для взрослых «Виртуозы». Здесь также пройдут мастер-классы по вокалу и игре на музыкальных инструментах. В 15.30 состоится праздничный концерт.

В Парке имени Чехова и Саду имени Свердлова состоится тематическая программа «Pera maa».

На интерактивной площадке «Звериный стиль. Версия 2.0» у горожан появится возможность примерить на себя необычные образы мифологических животных.

Создавать праздничное настроение будут артисты театра Юрия Дубровца и музыканты кавер-группы «El capitan. С 16.00 в парке имени Чехова начнётся концерт.

12 июня мероприятия пройдут:

Сад имени Миндовского (ул. Мира,9) — с 14.00 до 17.00;

Парк „Счастье есть“ (ул. М. Рыбалко,106) — с 15.00 до 20.00;

Парк им. А. П. Чехова (ул. Репина,20) — с 14.00 до 18.00;

Сад. им. Я. М. Свердлова (ул. Красная площадь) — с 16.00 до 18.00.