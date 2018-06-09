Ещё
В День России в парках Перми пройдёт шерстяной флэшмоб и игра «Ботва»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В День России в парках Перми пройдёт шерстяной флэшмоб и игра «Ботва» 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В пермских парках с размахом отметят 295-летие города и День России. Посетителей ждут народная интеллектуальная игра «Ботва», шерстяной флешмоб, выступления музыкальных команд.
В Парке «Счастье есть» посетителей приглашают на семейный спектакль в исполнении актеров «CUSTODES». Творческое поздравление подготовили артисты Пермского академического Театра-Театра.
Также все желающие смогут поучаствовать в игре «Ботва. Мой город». По условиям интеллектуального марафона участникам предстоит ответить на различные вопросы ведущего — текстовые, музыкальные, с картинками.
Праздничную программу продолжит музыкальное выступление коллектива «Реальные дудки».
На протяжении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки. Детям предложат разукрасить огромную карту города при помощи красок и пластилина. Взрослые смогут взять уроки вокала и обучиться игре на музыкальных инструментах.
Завершиться праздник запуском воздушных шаров в виде сердец.
В Саду имени Миндовского для зрителей устроят шоу гигантских мыльных пузырей. Творческий подарок городу презентуют ученики музыкальной школы для взрослых «Виртуозы». Здесь также пройдут мастер-классы по вокалу и игре на музыкальных инструментах. В 15.30 состоится праздничный концерт.
В Парке имени Чехова и Саду имени Свердлова состоится тематическая программа «Pera maa».
На интерактивной площадке «Звериный стиль. Версия 2.0» у горожан появится возможность примерить на себя необычные образы мифологических животных.
Создавать праздничное настроение будут артисты театра Юрия Дубровца и музыканты кавер-группы «El capitan. С 16.00 в парке имени Чехова начнётся концерт.
12 июня мероприятия пройдут:
Сад имени Миндовского (ул. Мира,9) — с 14.00 до 17.00;
Парк „Счастье есть“ (ул. М. Рыбалко,106) — с 15.00 до 20.00;
Парк им. А. П. Чехова (ул. Репина,20) — с 14.00 до 18.00;
Сад. им. Я. М. Свердлова (ул. Красная площадь) — с 16.00 до 18.00.
АиФ Пермь: последние новости
Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 10, 11, 12 июня Дети пермских химиков отдохнут в летних лагерях края и на море Как россияне будут отдыхать в феврале 2017 года?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные эротические сцены в истории кино8
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы3
«Узник замка Иф»: вспомните историю Монте-Кристо1
Чумовые героини «Модного приговора»5
Откуда Баба-Яга: тест про творчество Георгия Милляра2
Видео
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
01:25
Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых
ТВ
10:39
Злодеи оказались правы в этих фильмах
Кино
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
09:29
Голливудские актёры, работавшие за еду
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение