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В Хабаровске — губернаторская уха, День России и собака-обнимака
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В Хабаровске — губернаторская уха, День России и собака-обнимака 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на длинные выходные дни.
На праздник!
Центральная набережная:
10-11 июня, 11.00 — Международная выставка-ярмарка «Наш выбор-27» (0+)
12 июня, 19.00 — Праздник День России (0+)
Парк им. Гагарина:
10 июня, 12.00 — Акция «Собака-обнимака» (0+)
10 июня, 14.00 — Фестиваль наставничества «Будь со мной» (6+)
На фестиваль!
Площадка у арены «Ерофей»:
10 июня, 10.00, 11 июня, 15.00 — Краевой фестиваль «Люблю тебя, моя Россия!», посвящённый Дню России (0+)
12 июня, 15.00 — Краевой музыкальный фестиваль «Карагод» (0+)
Храм преподобного Серафима Саровского:
10 июня, 11.00 — Кулинарный фестиваль «Постное угощение» (0+)
В театр!
Хабаровский краевой театр драмы:
10 июня, 17.00 — Музыкально-историческая драма «Муравьёв. Граф Амурский» (12+)
Хабаровский краевой музыкальный театр:
10 июня, 11.00 — Музикл «Приключения Герды в снежном королевстве» (0+)
10 июня, 18.00 — Музыкальная комедия «Ночь измен, или Любовный покер» (16+)
11 июня, 11.00 — Музыкальная сказка «День рождения кота Леопольда» (0+)
11 июня, 18.00 — Музыкальная комедия «Трактирщица» (12+)
12 июня, 11.00 — Музикл «Как подружились Амур и Тимур» (0+)
12 июня, 18.00 — Музыкальная комедия «Прости мои капризы» (12+)
Триада:
10 июня, 18.00 — Спектакль «Ужин на 100 персон» (16+)
Театр юного зрителя:
10 июня, 12.00 — Спектакль «Зюзюня» (6+)
Театр кукол:
10 июня, 11.00, 14.00 — Сказка «Все мыши любят сыр» (0+)
На концерт!
Хабаровская краевая филармония:
11 июня, 18.30 — Концерт «Классика рока. Перезагрузка» (6+)
В музей!
Дальневосточный художественный музей:
10 июня, 15.00 — Мастерская выходного дня (12+)
На выставку!
Художественная галерея им. Федотова:
10-12 июня, 10.00 — Персональная выставка Анастасии Номар «Метафоры огня» (0+)
Площадка у арены «Ерофей»:
10 июня, 15.00 — Выставка детских рисунков (0+)
На стадион!
Стадион «Юность»:
10 июня, 10.00 — Чемпионат и первенство ДФО по лёгкой атлетике
Площадь им. Ленина:
10 июня, 12.00 — Кубок клуба «Хабаровск Триатлон»
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