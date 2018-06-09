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В День России в Пскове для детей выступит молодежный театр «Гротеск»
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В День России в Пскове для детей выступит молодежный театр «Гротеск» 

АиФ Северо-запад 51 минуту назад
Фото: АиФ Северо-запад
Праздничная программа для детей «Я люблю тебя, Россия» пройдет в Пскове в День России. В ней примет участие молодежный театр «Гротеск». Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
В этот день также будет работать народная ярмарка, где будут представлены художественная ковка, роспись по стеклу, ткачество, плетение из природных материалов, бисероплетение, декупаж, игрушки ручной работы, резьба по дереву, пряники ручной работы и другие изделия мастеров народных промыслов.
Кроме того, состоятся дневная и вечерняя концертные программы. В Детском парке в 14.00 выступят творческие народные коллективы и Военный духовой оркестр под управлением С. Е. Жирова, а в 17.00 — оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением Заслуженного работника культуры России М. И. Литвака.
Одновременно, в 17.00 в Доме офицером состоится праздничная концертно-тематическая программа «Наш дом — Россия!» с участием творческих коллективов национальных диаспор, проживающих на территории Псковской области.
Напомним, что День России отмечается в стране с 1990 года, когда 12 июня первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. В этот день повсеместно в Псковской области пройдут концерты, спортивные соревнования и патриотические акции.
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