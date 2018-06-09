Бурятский японец в Хабаровске станцует под Высоцкого

Федеральная программа «Большие гастроли» в Хабаровске продолжается. Очередным нашим гостем станет Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени Цыдынжапова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». С 14 по 21 июня на сцене Хабаровского краевого музыкального театра зрители увидят семь постановок, а также гала-концерт с участием ведущих солистов балета и оперы, хора и симфонического оркестра. Гастроли посвящены сразу трём большим датам: 95-летию со дня основания Республики Бурятия, 80-летию Хабаровского края и объявленному в стране перекрёстному году Японии в России.

— Вывозим на гастроли 185 человек — оперную и балетную труппы, хор, оркестр, техперсонал. У нас только декораций едет три фуры, — рассказал замдиректора бурятского театра Давид Дондупов. — Помимо Хабаровска, устроим вечер русского и японского балета в Комсомольске-на-Амуре, а потом отправимся во Владивосток.

Кстати, с Хабаровским музыкальным театром у бурятского оперного давние и тёплые отношения. В советские времена они чуть ли не каждый год сюда наведывались. Правда, в последний раз были 12 лет назад. За это время целое поколение новых зрителей выросло. Но приятно, что о бурятском театре на берегах Амура помнят.

— Меня у вас то и дело спрашивают, кто из артистов приедет, даже помнят имена полюбившихся исполнителей, — продолжает Давид Дондупов. — Понятно, что время неумолимо: кто-то уже на пенсии, кого-то, увы, нет с нами. За это время труппа сильно обновилась, появилось много молодых, ярких солистов и артистов балета.

— Давид, расскажите, чем ваш театр будет радовать хабаровскую публику? — Сразу отмечу, что мы выбрали наши лучшие постановки последних двух-трёх лет. Начинаем гастроли с нашей визитной карточки — балета «Красавица Ангара». Он создан по мотивам поэтичной бурятской народной легенды и повествует о любви дочери Байкала Ангары и мужественного Енисея. Первая версия «Ангары» была создана ещё в 1950-х годах, но новая редакция (четвёртая по счёту) особенная. Наш театр тогда выиграл самый большой грант среди театров РФ — 16 миллионов рублей. И на эти средства нам удалось создать отличный продукт с шикарными декорациями и костюмами. Увидят хабаровчане и полностью обновлённую версию балета «Лебединое озеро». Наконец, наш балет « Дон Кихот ». Здесь много солнца, южного темперамента… Всё это отражено и в хореографии, и в танцах, и в декорациях. Покажем мы и наш «романтический блокбастер» — балет «Корсар», премьера которого состоялась совсем недавно, в мае.

Кстати, ко всем этим постановкам руку приложил балетмейстер-постановщик, художественный руководитель балета Морихиро Ивата — знаковая фигура нашего театра. Этот японец приехал в СССР ещё в 1989 году, учился в московском хореографическом училище, затем 17 лет работал в основной труппе Большого театра. По окончании своей артистической карьеры Морихиро изъявил желание продолжить деятельность в России и с удовольствием принял предложение от бурятского театра.

Между прочим, и самого маэстро дальневосточные зрители смогут увидеть в деле. Во время гастролей Ивата представит вечер русского и японского балета. В одном из номеров Морихиро станцует под музыку Владимира Высоцкого. — Балет обсудили, теперь давайте перейдём к опере…

— Начнём с «Тоски», которую поставил художественный руководитель нашего театра Юрий Лаптев . Это тоже очень незаурядная личность. Народный артист России, режиссёр и певец Мариинского театра, профессор Санкт-Петербургской консерватории, Юрий Константинович на протяжении 12 лет являлся советником Президента РФ по культуре. Лаптев буквально расшевелил наших ребят, за несколько лет сделав из них настоящих драматических актёров.

С «Тоской» мы побывали в Большом театре, и там опера имела большой успех. Завершаем мы гастроли в Хабаровске нашей, пожалуй, самой масштабной оперой «Бал-маскарад». Считаю, что в ней задействован весь потенциал театра. Тех же зрителей, которые хотят увидеть и оперу, и балет, что называется, в одном флаконе, приглашаем на наш гала-концерт. — Вернёмся к «Тоске». Знаю, что костюмы для этой оперы сшила художник-постановщик Хабаровского краевого музыкального театра Наталья Сыздыкова…

— Мы пригласили Наташу и она отлично справилась с работой, в чём зрители, которые побывают на «Тоске», думается, смогут убедиться сами. Замечу, что на постановки мы стараемся приглашать специалистов и из России, и из-за рубежа. Нередко пользуемся услугами известного художника-постановщика Сергея Спевякина из «Донбасс Оперы». Художник по свету у нас из Большого театра, дирижёр-постановщик из Мариинского, художник по костюмам из Хабаровска. Вот такая у нас внушительная и профессиональная команда.