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В клубе Джерри Рубина выступит группа KATAPYGON
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В клубе Джерри Рубина выступит группа KATAPYGON 

Вестник района Гагаринский 24 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Приглашаем вас на необычный концерт, на котором выступит группа KATAPYGON совместно с театром «Сомнамбула».
Концерт состоится сегодня, 9 июня в клубе имени Джерри Рубина в 19 часов. Группа KATAPYGON обещает нам «буйный рост зарослей звука, шума, импровизации и хаотичных звуков, а театр „Сомнамбула“ представит загадочный спектакль-перформанс. Вход свободный (donation). Напомним, клуб имени Джерри Рубина — московский андеграундный некоммерческий клуб, основанный в 1992 году режиссером Светланой Ельчаниновой совместно с друзьями и до нынешнего времени действующий как свободная творческая площадка, в которой реализуются интересные культурные и социальные проекты. В клубе им. Джерри Рубина регулярно проводятся концерты и выставки, мастер-классы, а также экспериментальные открытые джем-сейшены, кинопремьеры и встречи с режиссерами, неформальные спектакли, перформансы и балы, инсталляции, литературные чтения и лекции на актуальные социальные темы, вегетарианские акции и дармарки. В клубе постоянно действуют студии по интересам (ИЗО-студия, клуб иностранных языков, киноклуб, кружок по йоге, вегетарианский клуб, танцевальные и театральные студии, музыкальные кружки и другие).
Адрес: Ленинский проспект, 62\1, вход в арку возле подъезда № 2.
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