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«АиФ» присоединился к акции по посадке сквера в Челябинске
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«АиФ» присоединился к акции по посадке сквера в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
на площади Ярославского в Челябинске торжественно заложили новый сквер — очередной проект благотворительного фонда «Зелёный театр», к которому присоединился и «АиФ-Челябинск».
Проект в городе реализуют уже второй год — фонд организует благотворительные спектакли, весь сбор от которых идёт на покупку саженцев деревьев и кустарников, Так в прошлом году зрители могли увидеть спектакль «12 стульев». Собранные средства позволили высадить 166 деревьев и саженцев на площади Павших революционеров. Актёры не просто провели высадку, но до сих пор ухаживают за сквером.
В этом году фонд поставил спектакль «Безумный день или женитьба Фигаро». Большую помощь оказала компания «Сады России», которая предоставила адаптированным к условиям Урала саженцы — на площади Ярославского уже появились 40 елей, 40 декоративных яблонь, более тысячи саженцев спирея бордюрного.
«Помощь компании позволит нам в этом году озеленить не одну, а две или даже три площади, — говорит организатор благотворительного проекта Алёна Коломейская. — Уверена, что нам удастся преобразить площадь Ярославского».
Инициативу поддержал и глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев: «Искренне признателен организаторам проекта — то, что они работают уже два года, говорит о системном и серьёзном подходе. Это место вернёт себе славу самого зелёного уголка в городе, а ваши действия станут примером для других».
Проект поддержало и наше издание «Аргументы и факты-Челябинск». Мы регулярно пишем о проблемах экологии и необходимости озеленения города, так что сразу решили внести свой вклад в создание сквера. Теперь среди деревьев на площади Ярославского есть и наше дерево — пока небольшое, но активно растущее. Пусть и оно сделает воздух в городе пусть ненамного, но чище!
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