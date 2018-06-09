Константин Райкин приедет в Башкирию

Популярный артист проведёт мастер-классы

В Русский драматический театр Стерлитамака приедет известный актёр театра и кино, руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин

— Визит Константина Аркадьевича состоится 10 июня, — сообщили в пресс-службе театра.

Не так давно в «Сатириконе» состоялась премьера детского спектакля «#трипоросёнка». Планируется, что после спектакля Константин Райкин встретится с молодыми актёрами и проведёт для них мастер-класс. Также Райкин собирается пообщаться с худруком стерлитамакского театра.