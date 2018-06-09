Занятия по китайской музыкальной драме в одной из начальных школ уезда Нэйцю

Уезд Нэйцю /пров. Хэбэй/, 8 июня / Синьхуа / — В начальной школе деревни Далян в уезде Нэйцю провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проходят занятия по китайской музыкальной драме. Известные артисты посещают школу, ведут специальный кружок, помогают ученикам ставить спектакли. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун

Уезд Нэйцю /пров. Хэбэй/, 8 июня /Синьхуа/ — В начальной школе деревни Далян в уезде Нэйцю провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проходят занятия по китайской музыкальной драме. Известные артисты посещают школу, ведут специальный кружок, помогают ученикам ставить спектакли. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун

Уезд Нэйцю /пров. Хэбэй/, 8 июня /Синьхуа/ — В начальной школе деревни Далян в уезде Нэйцю провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проходят занятия по китайской музыкальной драме. Известные артисты посещают школу, ведут специальный кружок, помогают ученикам ставить спектакли. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун

Уезд Нэйцю /пров. Хэбэй/, 8 июня /Синьхуа/ — В начальной школе деревни Далян в уезде Нэйцю провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проходят занятия по китайской музыкальной драме. Известные артисты посещают школу, ведут специальный кружок, помогают ученикам ставить спектакли. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун

Уезд Нэйцю /пров. Хэбэй/, 8 июня /Синьхуа/ — В начальной школе деревни Далян в уезде Нэйцю провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проходят занятия по китайской музыкальной драме. Известные артисты посещают школу, ведут специальный кружок, помогают ученикам ставить спектакли. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун