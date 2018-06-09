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Занятия по китайской музыкальной драме в одной из начальных школ уезда Нэйцю
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Занятия по китайской музыкальной драме в одной из начальных школ уезда Нэйцю 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Нэйцю /пров. Хэбэй/, 8 июня /Синьхуа/ — В начальной школе деревни Далян в уезде Нэйцю провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проходят занятия по китайской музыкальной драме. Известные артисты посещают школу, ведут специальный кружок, помогают ученикам ставить спектакли. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун
Уезд Нэйцю /пров. Хэбэй/, 8 июня /Синьхуа/ — В начальной школе деревни Далян в уезде Нэйцю провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проходят занятия по китайской музыкальной драме. Известные артисты посещают школу, ведут специальный кружок, помогают ученикам ставить спектакли. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун
Уезд Нэйцю /пров. Хэбэй/, 8 июня /Синьхуа/ — В начальной школе деревни Далян в уезде Нэйцю провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проходят занятия по китайской музыкальной драме. Известные артисты посещают школу, ведут специальный кружок, помогают ученикам ставить спектакли. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун
Уезд Нэйцю /пров. Хэбэй/, 8 июня /Синьхуа/ — В начальной школе деревни Далян в уезде Нэйцю провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проходят занятия по китайской музыкальной драме. Известные артисты посещают школу, ведут специальный кружок, помогают ученикам ставить спектакли. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун
Уезд Нэйцю /пров. Хэбэй/, 8 июня /Синьхуа/ — В начальной школе деревни Далян в уезде Нэйцю провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проходят занятия по китайской музыкальной драме. Известные артисты посещают школу, ведут специальный кружок, помогают ученикам ставить спектакли. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун
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