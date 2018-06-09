В Омске увековечат память об артистах Елене Аросевой и Борисе Каширине

Сегодня в Омском академическом театре драмы вспоминают Елену Аросеву. 9 июня 2018 года исполняется 95 лет со дня рождения заслуженной артистки России, Легенды омской сцены. Омские театралы знают и помнят Елену Александровну. Одна из старейших актрис театра, яркая, остроумная, заразительная, она была талантлива во всем — сыграла на сцене десятки главных ролей, писала стихи и прозу, создавала и вела теле— и радиопередачи.

В начале будущего юбилейного 145-го театрального сезона нашего театра планируется открыть мемориальную доску, посвященную Елене Аросевой и Борису Каширину. Имена этих талантливейших актеров Омского драматического театра будут увековечены на мемориальной доске на фасаде дома №40 по улице Ленина, где долгое время жила семья Кашириных.