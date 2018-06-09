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18-летие отметила студия шоу-ревю «Степхаус» из Измайлова
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18-летие отметила студия шоу-ревю «Степхаус» из Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В день рождения студии, ее воспитанники выступили перед измайловцами с красочными номерами.
В Центре культуры и спорта «Измайлово» состоялась концертная программа «Мы дарим людям праздник». Главными действующими лицами стали юные исполнители из студии шоу-ревю «Степхаус», которая в этот день отмечала свое 18-летие.
Своим творчеством и талантами этот коллектив уже много лет радует зрителей из района Измайлово и других районов столицы. На концерт пришло много гостей. В основном это были родители детей, которые блистали на сцене, и близкие родственники, друзья семей и их дети.
Праздничный концерт прошел в торжественной атмосфере и в тоже время по-семейному. Исполнителей проводили громкими аплодисментами и пожеланиями новых достижений и новых постановок.
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