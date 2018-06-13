На полтора месяца закроют проезд по улице Загородной в Воронеже

На полтора месяца закроют проезд в районе дома №2 по улице Загородной, сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение перекроют до 17:00 25 июля из-за строительно-монтажных работ на объекте газоснабжения. Со схемой перекрытия можно ознакомиться ниже.