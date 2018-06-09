Уикенд 10-12 июня в Воронеже: Музыка мира, парад-дуэль, эстафета-чтение

Отметить День России

Выставки, концерты, мастер-классы — в разных районах Воронежа широко отметят День России. 12 июня с 10:00 в парке «Алые паруса» развернется фестиваль «Воронеж — город дружбы» — культурно— спортивный, выставочный, гастрономический, развлекательный, интернациональный проект. Подробнее узнать об остальных праздничных событиях можно здесь.

Что: День России

Где: районы города

Когда: 12 июня

Побывать на Книжной ярмарке

На Советской площади в рамках Платоновфеста в праздничные дни развернется традиционная Книжная ярмарка. Павильоны с современной и классической прозой и поэзией, альбомами по искусству, мемуарами, биографиями, уникальными книгами для детей и многими другими изданиями — все это ждет гостей ярмарки. На ярмарке работает Детский шатер, в котором юных гостей ждут увлекательные игры, викторины, мастер-классы и презентации книг.

Центральное событие Книжной ярмарки — традиционная эстафета-чтение произведений Андрея Платонова . В этом году там прозвучат рассказ «Усомнившийся Макар» и повесть «Город Градов». Эстафета начнется 11 июня в 12:00.

Что: Книжная ярмарка Платоновфеста

Где: Советская площадь

Когда: с 10 по 12 июня с 10:00 до 20:00 Послушать дрим-поп группу из Тель-Авива в меловом карьере

Ежегодно на самой живописной площадке Платоновского фестиваля — на пляже у озера в меловом карьере Белый колодец — проходит однодневный фестиваль Музыки мира. В программе — выступления молодых актуальных исполнителей из разных стран. «Музыка мира в Белом колодце» начнется в 18:00 10 июня. Хедлайнером концерта станет дрим-поп группа из Тель-Авива Lola Marsh. Перед Lola Marsh на сцену выйдут двое исполнителей, для которых этот концерт станет первым в России. Одна из них — феноменальная певица с острова Реюньон Морган Джи, а вторая команда — Saint Sister из Ирландии. Гостей фестиваля довезут в Белый колодец на бесплатных фестивальных автобусах.

Что: «Музыка мира в Белом колодце»

Где: Белый Колодец

Когда: 10 июня с 18:00 Увидеть театральный парад-дуэль Платоновфеста

В День России, 12 июня, по улицам Воронежа пройдет ежегодный Театральный парад Платоновфеста, который в этом году сменил формат. Теперь это будет полноценное произведение современного искусства, огромный уличный спектакль. Концепцию парада, эскизы объектов и костюмов создаёт арт-группировка КТОМЫ под руководством известного театрального художника Анастасии Нефёдовой. В этом году темой парада станут произведения Александра Пушкина, его биография и мифы, связанные с его личностью. Парад состоит из 15 частей — 15 групп, каждая из которых воплощает один из сюжетов Пушкина. Всего будет представлено более 120 объектов и персонажей. Участники разыграют мини-спектакли и перформансы, будут танцевать, читать стихи, устраивать рок-концерты и взаимодействовать со зрителями.

Что: театральный парад-дуэль «Пушкинские игры»

Где: старт у ТЦ «Солнечный Рай»

Когда: 12 июня с 14:00 Встретиться с режиссерами и послушать зарубежных музыкантов

На длинных праздничных выходных Платоновский фестиваль искусств подготовил массу других событий. Воронежцы могут побывать на творческих встречах с режиссерами, послушать зарубежных музыкантов, посмотреть отрывки из американских фильмов с участием Михаила Чехова , увидеть французскую хореографическую постановку и т.д. Подробная программа — на сайте фестиваля.

Что: Платоновский фестиваль искусств

Где: площадки города

Когда: с 6 по 17 июня

Послушать «Золотые хиты»

Максима Дунаевского, 10 июня в Зелёном театре Центрального парка культуры и отдыха ведущие солисты Воронежского государственного театра оперы и балета представят один из самых успешных музыкальных проектов сезона 2017—2018 гг. — эстрадный концерт «Золотые хиты». В исполнении молодых солистов, лауреатов международных конкурсов Марины Безбородовой, Светланы Дюдиной, Софьи Рудомёткиной, Фёдора Костюкова и Алексея Тюхина прозвучат шлягеры Арно Бабаджаняна, Александра Зацепина Юрия Саульского и других признанных мастеров жанра. Начало концерта — в 18.00.

Что: концерт «Золотые хиты»

Где: Зеленый театр

Когда: 10 июня в 18:00 Побывать на зрелищных соревнованиях по выездке и конкуру

10 и 11 июня на территории воронежского конноспортивного комплекса «Яменская Усадьба» пройдет первенство Воронежской области по выездке и конкуру. 10 июня с 10:00 до 17:00 зрителей ждут на соревнования по выездке, которую в конном спорте считают «высшей математикой». Спортсмены на прямоугольном манеже под музыкальное сопровождение будут исполнять элементы в определенном порядке. Второй день соревнований, 11 июня, будет посвящен конкуру. Участникам предстоит преодолеть несколько маршрутов в зависимости от высоты расставленных на них барьеров. Время проведения соревнований — с 10.00 до 17.00. Вход свободный.

Что: первенство Воронежской области по выездке и конкуру

Где: конноспортивный комплекс «Яменская Усадьба», крытый манеж (с. Ямное, ул. Строителей, д. 8/2).

Когда: 10 и 11 июня