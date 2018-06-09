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Власти рассказали о движении в Воронеже на День России
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Власти рассказали о движении в Воронеже на День России 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В городской администрации рассказали о движении в центре Воронежа на День России, 12 июня.
Напомним, в этот день в городе пройдет театральный парад-дуэль Платоновского фестиваля искусств. Шествие двинется от ТЦ «Солнечный Рай» по улице Кирова до Театра оперы и балета. В связи с этим перекроют ряд улиц:
с 20:00 9 июня до 18:00 13 июня будет ограничено движение и запрещена парковка транспорта на подъезде к Воронежскому концертному залу;с 23:00 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка на площади Ленина (на участках от улицы Плехановской до улицы Кирова; от улицы Кирова до улицы Станкевича; от улицы Платонова до улицы Плехановской); улице Кирова (от площади Ленина до улицы 20 лет Октября); Театральном проезде (от площади Ленина до улицы Пушкинской) и участке улицы Красноармейской (от дома № 11 по улице Красноармейской до улицы Кирова);с 7:00 до 18:00 12 июня будет закрыто движение автотранспорта по площади Ленина (на участках от улицы Плехановской до улицы Кирова; от улицы Кирова до улицы Станкевича; от улицы Платонова до улицы Плехановской); улицам Кирова (от площади Ленина до улицы 20 лет Октября) и Красноармейской (на участках от улицы Пушкинской до улицы Кирова и от дома № 11 по улице Красноармейской до улицы Кирова);с 7:00 до 18:00 12 июня будет запрещено движение пешеходов по регулируемому пешеходному переходу через улицу Плехановскую (от дома № 8 по площади Ленина к дому № 7 по площади Ленина) — с обеих сторон проезжей части будет установлено ограждение.
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