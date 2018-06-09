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Директор театра имени Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина
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Директор театра имени Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Директор театра Маяковского Леонид Ошарин в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР, ведущего актёр театра имени Маяковского Игоря Охлупина.
«Игорь Леонидович проработал всю жизнь в театре Маяковского. Безусловно, талантливейший актёр. Все сейчас пребывают в шоке. Театр большей частью находится в городе Чите в Забайкалье на гастролях, поэтому вдвойне тяжело, что мы не можем быть вместе с его родными. Скорбим», — сказал он.
Ранее стало известно, что Охлупин скончался на 80-м году жизни.
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