Директор театра имени Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина

Директор театра Маяковского Леонид Ошарин в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР, ведущего актёр театра имени Маяковского Игоря Охлупина

«Игорь Леонидович проработал всю жизнь в театре Маяковского. Безусловно, талантливейший актёр. Все сейчас пребывают в шоке. Театр большей частью находится в городе Чите в Забайкалье на гастролях, поэтому вдвойне тяжело, что мы не можем быть вместе с его родными. Скорбим», — сказал он.

Ранее стало известно, что Охлупин скончался на 80-м году жизни.