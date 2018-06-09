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Костолевский назвал Охлупина большим русским артистом
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Костолевский назвал Охлупина большим русским артистом 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Народный артист России, актер театра имени Маяковского Игорь Костолевский назвал Игоря Охлупина настоящим большим русским артистом.
Народный артист РСФСР, ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался в субботу на 80-м году жизни после непродолжительной болезни.
"Для меня это трагическая весть, просто настоящий шок. Это был поистине удивительный артист, с которым много-много лет проработали вместе. И просто трудно представить себе театр Маяковского без Охлупина. Это огромное, большое горе для нашего театра и для всего театрального искусства, — сказал Костолевский РИА Новости.
Он рассказал, что в молодости много играл вместе с Охлупиным, который был «необычайно тонким, отзывчивым, чутким партнером».
"Он вообще был нежным и трогательным человеком с большой душой, и это чувствовалось в каждой его роли. Охлупин был настоящим большим русским артистом. Мои самые глубокие соболезнования родным и близким Игоря Леонидовича", — добавил Костолевский.
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