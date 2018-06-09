Костолевский назвал Охлупина большим русским артистом

Народный артист РСФСР, ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался в субботу на 80-м году жизни после непродолжительной болезни.

"Для меня это трагическая весть, просто настоящий шок. Это был поистине удивительный артист, с которым много-много лет проработали вместе. И просто трудно представить себе театр Маяковского без Охлупина. Это огромное, большое горе для нашего театра и для всего театрального искусства, — сказал Костолевский РИА Новости.

Он рассказал, что в молодости много играл вместе с Охлупиным, который был «необычайно тонким, отзывчивым, чутким партнером».

"Он вообще был нежным и трогательным человеком с большой душой, и это чувствовалось в каждой его роли. Охлупин был настоящим большим русским артистом. Мои самые глубокие соболезнования родным и близким Игоря Леонидовича", — добавил Костолевский.