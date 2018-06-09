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Главной премьерой нового сезона «Маяковки» станет «Обломов» Карбаускиса
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Главной премьерой нового сезона «Маяковки» станет «Обломов» Карбаускиса 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главным событием нового 96-го сезона Московского театра имени Маяковского станет премьера спектакля «Обломов» в постановке художественного руководителя театра Миндаугаса Карбаускиса, сообщили в пресс-службе театра.
Новый сезон театр имени Маяковского откроет 23 августа. По традиции в этот день будет сыгран спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе русского классика Александра Островского. Этот спектакль в постановке Карбаускиса, посвященный театру и его замечательной труппе, стал своего рода визитной карточкой театра.
Главным событием нового сезона станет спектакль «Обломов», в постановке Карбаускиса по одноименному роману Ивана Гончарова, сообщили в пресс-службе. Соавтором постановки выступит известнейший театральный художник Сергей Бархин. «Обломов» станет их седьмой совместной работой в театре Маяковского.
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