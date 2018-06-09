В Калининграде вышла книга режиссёра Григория Жезмера

В Калининграде в свет вышла книга известного в нашей области режиссёра Григория Жезмера под названием «Свидетель». На ее создание у автора ушло 6 лет. В книге он рассказывает о своей жизни. В повествовании речь идет и об истории нашей телерадиокомпании.

Григорий Владимирович, поднимаясь по ступенькам у здания ГТРК Калининград, вспоминает, как 31 год назад, он пришёл работать на региональное телевидение режиссёром. С тех пор прошло немало лет, но его по-прежнему в коридорах телецентра встречают старые друзья.

В Калининград Григорий Владимирович Жезмер приехал из Иркутска. Он несколько лет руководил областным драматическим театром. Затем пришёл на телевидение. Был режиссёром драматической редакции. Тогда Георгий Владимирович ставил спектакли, создавал поэтические передачи и снимал фильмы. А потом получил предложение должность главного редактора тематических программ. Признается, было очень непросто.

Григорий Жезмер:

— Времена были другие. Ракурс спроса другой был совсем. Совсем другой. Главному редактору приходилось, раз сел в это кресло — отвечай. Это было интересно. Почему? Потому что кругом было очень много интересных людей на студии.

— Он был организатором творческого процесса. Он ловил кайф от того, что люди рядом с ним чего-то творят. И он готов был всем, чем мог помогать.

Работе на телевидении Григорий Владимирович посвятил более 15 лет. Рассказ об этом времени в его книге занимает немалую часть. Свой путь режиссера он начал в 23 года. Впереди его ждала работа в 5 крупных театрах. Перед тем как прийти на телевидение он работал в Иркутске, Сибири, Казахстане и на Камчатке. Григорий Жезмер признаётся, времена были непростые. Да и люди окружали разные. Именно о них его книга «Свидетель». Это не просто автобиография и рассказ о жизни Григория Владимировича. Это рассуждения о времени и о людях, которых ему удалось встретить. О тех событиях, которым он стал свидетелем. Эта книга откровенный разговор автора с читателем.

Григорий Жезмер:

— Что я думал, что я научу людей жизни? Нет. Сделаю их лучше? Нет. Но немножечко да. Человек прочтёт книжку и скажет «Ну, наверное, и со мной в жизни что-то похожее было». Потому что здесь не одни успехи. Тут чёрных роз половина книжки. Судьба так меня шлёпала. Брызги летели.

Свою книгу Григорий Жезмер писал целых 6 лет. Долго не мог решиться откровенно рассказать свою историю. Вышло произведение небольшим тиражом. Но есть и аудио версия. Сегодня он живёт в Калининграде со своей супругой. Они вместе уже 60 лет. Их единственная дочь писательница. Григорий Владимирович шутит, что пошёл по её стопам.