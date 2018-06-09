Самые ожидаемые театральные премьеры июня

«£¥€$ (ложь)» и «Сокровенное»

wowwowwow.ru Этим летом импресарио Федор Елютин готовит для московских зрителей сразу две премьеры бельгийских спектаклей, отмеченных призами международного Эдинбургского фестиваля: «£¥€$ (ложь)» и «Сокровенное».

«£¥€$ (ложь)» — интерактивное шоу о деньгах — предлагает зрителям принять участие в глобальной экономической игре и занять место среди богатейших людей этого мира. Под управлением модератора, а вернее — крупье, зрители будут делать настоящие ставки: организаторы просят захватить на спектакль наличные деньги. В ходе игры «£¥€$ (ложь)» демонстрирует механизмы экономики и ситуации из мира глобальных финансов, которые в любой момент могут повториться в реальной жизни.

«Сокровенное» — one-on-one шоу для пяти зрителей и пяти актеров — эксперимент о природе возникновения эмоциональных связей и еще одна возможность посмотреть на себя под непривычным углом. «Сокровенное» –хронологически вторая часть «личной трилогии» для одного зрителя бельгийской театральной компании Ontroerend Goed. Две другие части — smile OFF (первая в оригинальной хронологии) и «твоя_игра» (третья), были представлены московским зрителям в 2016–2017 годах.

http://meyerhold.ru/baal/

А вы знали о том, что в этом году театральное сообщество отмечает 120-летие великого драматурга Бертольта Брехта ? Молодой и амбициозный режиссер Иван Комаров неплохо подготовился: вместе с «Июльансамблем» он поставил спектакль «Баал» по пьесе, написанной девятнадцатилетним Брехтом на фронте в 1918 году. В это же время Брехт-поэт любил читать в кабаках антиобщественные стихотворения и протестовал против фальшивого и устаревшего. Главный герой пьесы тоже поэт.

Постановочной команде спектакля хотелось сделать трагифарс и исследовать время, когда написана пьеса «Баал», ранние стихотворения и проза Брехта. Этот спектакль — попытка понять, кто для нашего времени герой, подобный Баалу, может ли возникнуть и нужен ли такой герой в 2018 году, а главное, стоит ли свобода той цены, которую платят за нее вольнолюбивые люди.

«Три сестры» в СТИ и МХТ http://www.mxat.ru/performance/main-stage/sisters/

https://sti.ru/tri-sestry/

В «Студии театрального искусства» на Таганке долгожданная премьера — «Три сестры» в постановке Сергея Женовача . По иронии судьбы в подведомственном ему теперь МХТ ту же самую пьесу представил Константин Богомолов . Постановка Богомолова тоже планировалась давно и была одобрена еще Олегом Табаковым . В театральном закулисье эти спектакли уже шутливо прозвали «Шесть сестер».

В своем спектакле Женовач позволил себе некоторую вольность в обращении с текстом знаменитой пьесы Чехова и даже изменил ее финал. Интерпретация Богомолова во многом в духе этого режиссера с его непременным стремлением к эпатажу: на роль Тузенбаха он ввел в спектакль свою жену, актрису Дарью Мороз . «Сестер» Богомолова и Женовача неизбежно будут сравнивать — так уж сложились обстоятельства. Кажется, лучше всего посмотреть обе постановки и решить для себя, какая интерпретация вам ближе.

Фестиваль «Новая Драма» в ЦИМе

http://meyerhold.ru/Novaya-drama-2018

В Центре имени Мейерхольда, судя по всему, июнь пройдет под знаком боли. Организаторы фестиваля «Новая драма» обещают мощную и комплексную терапию: зрителей феста ждут неожиданные премьеры, читки, встречи, дискуссии и гастроли из мест, куда долетит редкий москвич — Пенджаба, Ростова-на-Дону, Алматы.

В 2018 году «Новая драма» представляет независимый театр — театр негосударственный и некоммерческий. Зрители смогут также увидеть «Рождество» с прошлой Любимовки в интерпретации Никиты Бетехтина и документальный, даже свидетельский, спектакль из Индии. Один из хэдлайнеров фестиваля — спектакль Рустема Бегенова о феномене гениальности со сложным названием «Светопреставление ‘’ Сергей Калмыков ‘’». Основой спектакля стали дневники непризнанного художника-шизофреника Сергея Калмыкова, который носил яркую одежду, чтобы «быть заметным из космоса» и вывел формулу создания шедевра.

Квартирник Odeon c DeepCovers

https://odeonlecture.timepad.ru/event/725457/

Летними вечерами особенно хочется тусовок: советуем заглянуть на огонек к театральному лекторию Odeon. Вот уже несколько месяцев они устраивают музыкальные и театральные квартирники — камерные концерты с атмосферой домашнего праздника. Происходящее вряд ли можно назвать театральным представлением в традиционном понимании этого слова — на «квартирниках» нет границ между артистами и зрительным залом — творческие вечера Odeon больше похожи на посиделки со старыми друзьями. А еще квартирники — это отличный шанс вживую познакомиться с любимыми актёрами в непринужденной обстановке.