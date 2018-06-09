В профсоюзе посоветовали учительнице из Омска не оставлять работу из-за голых фото

В эфире НСН Всеволод Луховицкий счел незаконным увольнения учительницы в Омске после ее фотосессии в купальнике для рекламы магазина.

Учительницу истории в Омске заставили уволиться из школы после того, как узнали про ее обучение в модельном агентстве и фотосессию в купальнике для рекламы магазина. 26-летняя Виктория преподавала в городской школе №7, сообщает местное издание НГС. ОМСК . После того, как руководство учебного заведения узнало о фотографиях, учительницу вызывали и, по ее словам, предложили, либо уволиться по собственному желанию, либо за систематические дисциплинарные нарушения.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН считает, что учительнице не нужно было поддаваться на провокации, так как она имеет полное право во вне учебное время заниматься любым законным бизнесом.

Московского учителя литературы уволили за поход класса в театр Юрия Грымова «Она уволилась по собственному желанию и это, с моей точки зрения, неправильно. Она не должна была увольняться, потому что абсолютно права. Каким бизнесом занимается учитель в свободное от работы время — это его дело. Учитель — не судья, не депутат. Это судьям запрещено заниматься каким-то ни было бизнесом или иной приносящей доходы деятельностью. Такого запрета для учителей нет. Она не занималась ни чем подпольным, запрещенным. Уволить ее не могли. То, что она испугалась, поддалась давлению директора, это грустно, но сейчас уже, вероятно, ничего не поделаешь», — сказал эксперт.

Отметим, что девушка объяснила свое решение уйти тем, что ей все равно не дали бы спокойно работать в школе. Ранее в эфире НСН художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, что Москве из школы была уволена учительница, которая сводила учеников на спектакль по роману английского писателя Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», постановка которого идет в театре «Модерн».